В Самарской области из-за подтопления закрыта дорога Отрадное - Борское

На автодороге Отрадное - Богатое - Борское на 19+0,50 км через асфальтное покрытие переливается талая вода. Длина перелива 150 м, высота 5 см. Вода размыла обочину из-за чего было принято решение закрыть дорогу.
Дорога перекрыта от поворота на п. Коханы Кинель-Черкасского района до поворота п. Новый Кутулук Борского района.
На месте находятся четыре единицы техники и 10 человек Борского ДЭУ.
Последние комментарии
Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !
Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.
Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.
9 и 11классы не белеют?
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!