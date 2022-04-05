В Самарской области из-за подтопления закрыта дорога Отрадное - Борское

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На автодороге Отрадное - Богатое - Борское на 19+0,50 км через асфальтное покрытие переливается талая вода. Длина перелива 150 м, высота 5 см. Вода размыла обочину из-за чего было принято решение закрыть дорогу.