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Общество

В Самаре аварийно-ямочным ремонтом восстановлено 55% дорог

САМАРА. 5 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Одно из основных направлений деятельности городских служб в межсезонье — ликвидация разрушений асфальтобетонного покрытия в Самаре.

Данный вид работ актуален и у муниципального предприятия "Благоустройство", которое занимается обслуживанием улично-дорожной сети в семи районах города.

"У нас в работе сегодня ул. Губанова в границах Ново-Садовой и Солнечной, а это примерно 25-30 "квадратов". Этот участок мы планируем привести в порядок уже к завтрашнему дню. Технология производства такова: сначала бригада разбирает разрушенное асфальтобетонное покрытие, формируя "карту". Затем производит очистку от грязи и влаги и заливает горячую литую смесь температурой 220 градусов. На время затвердевания смеси ремонтируемая локация огораживается дорожными знаками в целях недопущения деформации уже отремонтированного покрытия", — рассказал прораб МП г. о. Самара "Благоустройство" Сергей Гузанов.

По состоянию на 4 апреля подрядные организации выполнили ремонт на общей площади 7,2 тыс. квадратных метров, что составляет 55% от запланированного.

За прошедшую ночную смену, дорожные бригады успешно справились с поставленной задачей — 205 "квадратов" автодороги стали комфортнее и безопаснее для движения.

"Материал, используемый при производстве работ — ЛА16ВТ. Эта смесь изготавливается по новым ГОСТам и соответствует всем требованиям. ГОСТ на эту смесь был разработан в 2020 году, и с 1 апреля 2021 года мы начали использовать ее на улично-дорожной сети города. Климатические условия в Самаре во многом способствуют разрушению дорожного полотна, и поэтому к выбору и испытаниям смеси курирующее ведомство относится ответственно. Ведь в межсезонье количество циклов перехода температурных показателей через ноль превышает 80", — сообщил начальник отдела контроля за объектами ремонта и реконструкции МБУ г. о. Самара "Дорожное хозяйство" Кирилл Рябов.

Несмотря на приближающийся старт дорожно-строительного сезона, подрядные организации снижать темпы работ по аварийно-ямочному ремонту не намерены: в ночь на 5 апреля службы благоустройства выйдут на улицы Белорусскую, 4-й проезд, Братьев Коростелевых, Льва Толстого и Волгина.

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