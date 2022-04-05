119 предприятий Самарской области являются участниками нацпроекта "Производительность труда"

В понедельник, 4 апреля, первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел еженедельное оперативное совещание с руководителями органов исполнительной власти региона.

Совещание началось с доклада начальника ГУ МЧС России по Самарской области Олега Бойко, который рассказал, что 3 апреля в результате обильного снеготаяния произошло подтопление талыми водами приусадебных участков и жилых домов в Ставропольском районе. В населенном пункте Тимофеевка было подтоплено 126 приусадебных участков, в н. п. Нижнее Санчелеево — 4 частных дома и 150 приусадебных участков. Была проведена эвакуация 13 человек. Олег Бойко отметил, что на текущий момент наблюдается положительная динамика снижения воды, подтопленными остается 60 приусадебных участков в Тимофеевке, 67 — в Нижнем Санчелеево.

"К паводку совместно с муниципалитетами и службой МЧС мы готовились заранее, была проведена расчистка русел рек от растительности, прочищены водопропускные трубы. Во многом благодаря этому в Санчелеево сейчас вода уходит, а не держится на одном уровне, как это было несколько лет назад. Стремительное, стихийное таяние создает определенные проблемы. Температура воздуха на текущей неделе опять превысит 10 градусов, поэтому необходимо держать ситуацию на контроле, вести постоянный мониторинг", — поручил глава облправительства руководителю департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области Юрию Иванову.

Участники оперативного совещания обсудили, как в регионе реализуется региональная составляющая национального проекта "Производительность труда". Министр промышленности и торговли Самарской области Андрей Шамин рассказал, что из 15 показателей, установленных в рамках нацпроекта, на сегодняшний день плановые значения достигнуты уже по 6. Одним из ключевых показателей нацпроекта является количество предприятий — участников, вовлеченных в реализацию нацпроекта через получение адресной поддержки. На сегодня уже 119 предприятий Самарской области являются участниками нацпроекта (98,3%). В настоящее время министерство ведет работу с 11 предприятиями как потенциальными участниками нацпроекта. Также важным показателем является количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда. Обучение к началу апреля прошли уже 1617 человек (85% от планового значения).

"Неплохая динамика, безусловно, нужно продолжать работать с предприятиями-претендентами на включение в нацпроект. Самарская область была одним из пилотных регионов, начавших реализацию национального проекта "Производительность труда", и остается в лидерах по его реализации. У нас очень профессиональная команда в Региональном центре компетенций, высокого уровня специалисты работают в Федеральном центре компетенций. Эта работа приносит конкретный экономический эффект предприятиям. Кроме того, мы один из первых регионов, принявших дополнительные меры господдержки на региональном уровне, в частности, инвестиционные налоговые вычеты для участников программы", — подчеркнул первый вице-губернатор.

На совещании обсудили строительство объектов "Южный пансионат для инвалидов" (национальный проект "Демография"), "СамАрт III" (НП "Культура"), "Школа на 1600 мест г. о. Тольятти" (НП "Образование"). В настоящее время ведется работа с федеральными министерствами, направленная на компенсацию стоимости удорожания проектов из федерального бюджета.