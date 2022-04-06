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Футбол Спорт

"Крылья Советов" уступили "Ростову" с минимальным счетом

РОСТОВ. 6 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В перенесенном матче 19-го тура Тинькофф РПЛ на "Ростов Арене" "Крылья Советов" встречались с "Ростовом", сообщает официальный сайт клуба.

Фото: http://www.kc-camapa.ru/

На 18-й минуте встречи Николай Комличенко дальним ударом отправил мяч в ворота "Крыльев" - 1:0.

На 27-й минуте встречи за фол Ивана Ломаева на Николае Комличенко арбитр назначил пенальти. С одиннадцатиметровой отметки пробил Дмитрий Полоз, Иван Ломаев парировал удар.

Выйдя на замену на 80-й минуте в составе "Крыльев Советов", дебютировал девятнадцатилетний Артем Соколов.

В следующем матче "Крылья Советов" в Екатеринбурге встречаются с "Уралом". Игра 24-го тура состоится в воскресенье, 10 апреля, в 13:00.

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Последние комментарии

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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