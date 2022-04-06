"Крылья Советов" уступили "Ростову" с минимальным счетом

В перенесенном матче 19-го тура Тинькофф РПЛ на "Ростов Арене" "Крылья Советов" встречались с "Ростовом", сообщает официальный сайт клуба.

На 18-й минуте встречи Николай Комличенко дальним ударом отправил мяч в ворота "Крыльев" - 1:0.

На 27-й минуте встречи за фол Ивана Ломаева на Николае Комличенко арбитр назначил пенальти. С одиннадцатиметровой отметки пробил Дмитрий Полоз, Иван Ломаев парировал удар.

Выйдя на замену на 80-й минуте в составе "Крыльев Советов", дебютировал девятнадцатилетний Артем Соколов.

В следующем матче "Крылья Советов" в Екатеринбурге встречаются с "Уралом". Игра 24-го тура состоится в воскресенье, 10 апреля, в 13:00.