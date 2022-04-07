В Тольятти сняли с льдины рыбака

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 7 апреля, на Волге около Тольятти спасатели эвакуировали с льдины рыбака. Об этом сообщает ПСС Самарской области.

Фото: Фото предоставлено ПСС Самарской области