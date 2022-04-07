В Самарской области создана некоммерческая организация по комплексному пространственному развитию губернии

В регионе создана автономная некоммерческая организация "Комплексное пространственное развитие Самарской области". Постановление правительства региона подписано первым вице-губернатором Виктором Кудряшовым и официально опубликовано в среду, 6 апреля.
Целью создания АНО заявлены эффективная реализация основных направлений в градостроительной сфере, развитие Самарско-Тольяттинской агломерации, исторических поселений регионального значения и повышение качества жизни путем решения задач пространственного развития территории и эффективной коммуникации участников концепции.
Учредителем АНО назначено областное министерство строительства.
Напомним, с середины марта 2022 года в Самарской области регулярно проводятся заседания штаба по повышению устойчивости экономики региона - это необходимо для оценки текущей ситуации и своевременного принятия оперативных мер по различным отраслям экономики.
Последние комментарии
Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.