В Самарской области создана некоммерческая организация по комплексному пространственному развитию губернии

В регионе создана автономная некоммерческая организация "Комплексное пространственное развитие Самарской области". Постановление правительства региона подписано первым вице-губернатором Виктором Кудряшовым и официально опубликовано в среду, 6 апреля.

Целью создания АНО заявлены эффективная реализация основных направлений в градостроительной сфере, развитие Самарско-Тольяттинской агломерации, исторических поселений регионального значения и повышение качества жизни путем решения задач пространственного развития территории и эффективной коммуникации участников концепции.

Учредителем АНО назначено областное министерство строительства.

Напомним, с середины марта 2022 года в Самарской области регулярно проводятся заседания штаба по повышению устойчивости экономики региона - это необходимо для оценки текущей ситуации и своевременного принятия оперативных мер по различным отраслям экономики.