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Облправительство Власть и политика

В Самарской области создана некоммерческая организация по комплексному пространственному развитию губернии

САМАРА. 7 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В регионе создана автономная некоммерческая организация "Комплексное пространственное развитие Самарской области". Постановление правительства региона подписано первым вице-губернатором Виктором Кудряшовым и официально опубликовано в среду, 6 апреля.

Целью создания АНО заявлены эффективная реализация основных направлений в градостроительной сфере, развитие Самарско-Тольяттинской агломерации, исторических поселений регионального значения и повышение качества жизни путем решения задач пространственного развития территории и эффективной коммуникации участников концепции.

Учредителем АНО назначено областное министерство строительства.

Напомним, с середины марта 2022 года в Самарской области регулярно проводятся заседания штаба по повышению устойчивости экономики региона - это необходимо для оценки текущей ситуации и своевременного принятия оперативных мер по различным отраслям экономики.

Гид потребителя

Последние комментарии

Lina Kotya 13 марта 2022 13:57 С начала года в Самарской области введено в эксплуатацию 336 тыс. кв. м жилья

Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.

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Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.

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Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.

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