Главреда "Новой газеты" Дмитрия Муратова облили краской в поезде Москва - Самара

Главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова облили краской в купе поезда Москва - Самара. Об этом он рассказал в Tелеграм-канале издания.

"Облили в купе масляной краской с ацетоном. Глаза ужасно жжет. Поезд Москва - Самара. Масляный запах по всему вагону. Отправление задержано уже на 30 минут. Попробую отмыться. Он выкрикнул: "Муратов, вот тебе за наших пацанов", - рассказал главред "Новой".

Напомним, Дмитрий Муратов, начинавший журналистскую карьеру в Куйбышеве/Самаре, стал лауреатом Нобелевской премии мира 2021 г, однако от премии отказался. Нобелевский комитет оценил его "усилия по сохранению свободы мысли как непременного условия для демократии и мира".