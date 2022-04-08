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Происшествия

Главреда "Новой газеты" Дмитрия Муратова облили краской в поезде Москва - Самара

МОСКВА. 8 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова облили краской в купе поезда Москва - Самара. Об этом он рассказал в Tелеграм-канале издания.

Фото: https://t.me/novaya_europe

"Облили в купе масляной краской с ацетоном. Глаза ужасно жжет. Поезд Москва - Самара. Масляный запах по всему вагону. Отправление задержано уже на 30 минут. Попробую отмыться. Он выкрикнул: "Муратов, вот тебе за наших пацанов", - рассказал главред "Новой".

Напомним, Дмитрий Муратов, начинавший журналистскую карьеру в Куйбышеве/Самаре, стал лауреатом Нобелевской премии мира 2021 г, однако от премии отказался. Нобелевский комитет оценил его "усилия по сохранению свободы мысли как непременного условия для демократии и мира".

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Что то даже и не удивляюсь.

Biber Rok 04 марта 2022 19:38 В Самаре горит дом Челышова

Сочувствую всем вам которые остались в такой период без крыши на голове,и огромный респект нашим ребятам с Дагестана которые до приезда пожарных помогли людям один из них был мой муж и очень был впечатлён от некоторых людей которые смотрели на все это с телефонами в руках нежели помочь чем -нибудь . Главное все живы здоровы Мира и добра всем 🤝

Андрей Кривошеев 04 марта 2022 09:37 В Самаре горит дом Челышова

Вчера пожар не пожалел Челышевский дом и семью моей двоюродной сестры Кривошеевой (Бегназаровой) Светланы Васильевны. Мой племенянник и сестра чуть не задохнулись от дыма. Племянник сумел выскочить через плотную завесу чёрного дыма, чуть не потерял сознание. Двигался наощупь с 3 этажа. А сестра хотела уже прыгать с окна 3 этажа. Но, двое молодых прохожих, ребят, с рыжими бородами, увидев пожар, не остались безучастными. До момента спасения они всячески поддерживали сестру и помогали пожарным. Если они читают, или кто-то их узнает, передайте пожалуйста им земной поклон и огромное человеческое спасибо. Спасибо пожарным, которые быстро и чётко сработали. Спасли по пожарной лестнице помимо моей сестры 96-летнюю бабушку с котом, маму с маленьким сыном. Всё, что нажито за всю жизнь. утрачено за 1 час пожара. Не пожелаешь и врагу такое. До ночи с сестрой ездили покупать вещи первой необходимости - нижнее белье, одежду для дома, для выхода, лекарства. Пожарные и органы дознания должны исследовать место пожара для установления причин и дать заключение - можно забрать уцелевшие вещи/документы или нет. Можно ли проживать или нет. Но по нашим данным перекрытия в общей кухне на 3 этаже провалились до 1 этажа. Хочется обратиться к властям, мэру г. Самары Лапушкиной Е. В., губернатору Самарской области Азарову Д.И. с просьбой помочь с быстрым расселением и компенсацией пострадавшим. Также давно вынашивается вопрос реконструкции этого памятника исторического и архитектурного наследия. Это очень красивое здание снаружи, но практически аварийное изнутри. К тому же это коммунальное жилье с тараканами, которых невозможно извести. Кто не знает, можете почитать https://drugoigorod.ru/chelichovsky_house/ Это ли не лучший повод для планируемой реконструкции? Желающие помочь нашей семье реквизиты: Карта Сбербанка/Тинькофф привязана к тел. 89277178993 Данил Михайлович Б. Если кто-то хочет помочь лично, то звоните мне или на этот телефон и узнавайте подробности, приезжайте. Храни Вас Бог! #Челышевскийдом #СтараяСамара

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