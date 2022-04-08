На Самарской ТЭЦ обсудили эффективность работы автоматизированных систем управления энергообъектами

В Самарском филиале ПАО "Т Плюс" прошел тематический семинар по вопросам эксплуатации автоматизированных систем управления оборудованием электростанций. В нем приняли участие около 30 специалистов профильных цехов со всех ТЭЦ и ГРЭС филиала.
Использование современных автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) позволяет контролировать основные параметры производства тепловой и электрической энергии и эффективно управлять работой оборудования. Основной темой семинара стало повышение надежности работы технических и программных средств, предназначенных для автоматизации производственных процессов на ТЭЦ, ГРЭС и котельных Самарского филиала ПАО "Т Плюс". На примерах конкретных кейсов энергетики проанализировали эффективность действия датчиков, программного обеспечения и систем противоаварийной защиты в различных режимах. По результатам семинара были разработаны мероприятия и рекомендации для обеспечения надежности эксплуатации оборудования АСУ ТП.
"Проведение встреч в подобном формате позволяет руководителям производственных цехов поделиться наработанным опытом, а также совместно выработать алгоритм действий для повышения надежности теплоснабжения потребителей. Кроме того, участники семинара получили целевые задания по усовершенствованию работы автоматизированных систем. Результаты реализации этих проектов мы оценим в конце текущего года", - отметил начальник управления АСУ ТП Самарского филиала ПАО "Т Плюс" Антон Липатов.
Тематические семинары проводятся регулярно. С начала 2022 года вопросы повышения надежности работы уже рассматривали специалисты котлотурбинных и электрических цехов ТЭЦ и ГРЭС. В планах - проведение аналогичных мероприятий для руководителей и оперативного персонала химических цехов, а также для работников по охране труда и промышленной безопасности.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается