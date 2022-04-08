Михаил Смирнов рассказал о газификации в Самарской области

Газ придет в дома жителей Самарской области в срок: экономические ограничения не повлияют на темпы и качество выполнения задач по газификации и догазификации, уверен генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Самара" и ООО "Газпром газораспределение Самара" Михаил Смирнов.

— Михаил Андреевич, все жалуются на перебои с поставками комплектующих, материалов… Как с этим обстоят дела в вашей компании?

— Компания имеет длительные партнерские отношения с российскими производителями, которые в полном объеме обеспечивают все текущие потребности в качественных материалах и оборудовании для реализации программ. Было много толков о том, что отрасль столкнется с недостатком материалов, в связи с ограничениями, но это не так. Мы многие годы ведем планомерную работу по импортозамещению.

— С какими отечественными партнерами выстроены отношения?

— К примеру, для строительства газопроводов мы длительное время применяем полиэтиленовую трубу производства группы "Полипластик", завода "Иммид", "Норд". Эти производители не только фактически находятся в РФ, но и используют исключительно отечественное сырье.

Последние несколько лет мы полностью отказались от применения иностранной запорной арматуры и без нареканий используем "запорку" таких производителей как "АДЛ" (ТМ "Бивал"), "ЧелябинскСпецГражданСтрой" (ТМ "LD"), "Саратовский арматурный завод". Что касается металлической трубы и стальных фитингов, то тут импорта никогда и не было. Также мы применяем технологические устройства сетей газораспределения и газопотребления, предназначенные для снижения давления газа и поддержания его в заданных пределах независимо от расхода газа исключительно российских производителей, например, таких как "Газаппарат", "Северная компания", Энгельсский завод отопительной техники "Сигнал". Большинство компаний развиваются динамично, открывают новые производства по всей стране. Поэтому мы можем сэкономить на логистике — везти ближе. Также специалисты нашей компании четко следуют рекомендациям Минпромторга по импортозамещению радиоэлектронной продукции. До конца года мы запланировали плавный, но уверенный переход на российское ПО.

— Получается, все наше, и проблем нет?

— Скажем так, точечные. Есть небольшие трудности с поставкой полиэтиленовых фитингов (деталь для соединения труб), поскольку российских производителей качественной продукции пока не так много, но буквально сейчас, в режиме реального времени мы наблюдаем бурное развитие отечественных предприятий. Они очень активно осваивают освободившуюся нишу. От дефицита точно спасут запасы (а они достаточные, поверьте), а тут уже и российский производитель развернется.

— И все же, провести газ на участок в рамках догазификации стало дороже?

— Стоимость наших строительно-монтажных работ в Самарской области осталась прежней. И останется, мы ее зафиксировали. Прокладка трубы по участку тоже прежняя и не превышает 2 тыс. рублей за метр. Стоимость проектных работ также зафиксирована на "докризисном уровне". А цена газового оборудования, если и изменилась, то ненамного. Более того, целый ряд граждан имеет право на льготы — компенсацию до 145 тысяч рублей на приобретение газового оборудования и строительство внутридомовых газовых сетей.

— Наши плиты и котлы надежные?

— Надежные и эффективные. Как для потребителей, так и для коммерческого сектора мы рекомендуем применять продукцию российских производителей, имеющих добровольную сертификацию в Системе ГАЗСЕРТ, которая гарантирует качество производимого оборудования. Сотрудники Единого клиентского центра компании предлагают потребителям качественное газовое оборудование отечественного производства по доступным ценам — это около 80 моделей газовых, газоэлектрических, электрических кухонных плит, а также встраиваемой техники под брендами DARINA и Tessa.