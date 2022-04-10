"Крылья Советов" обыграли "Урал" - 1:0

В воскресенье, 10 апреля, в Екатеринбурге "Крылья Советов" провели матч с "Уралом".
Самарцы выиграли со счетом 1:0. Первый и единственный год забил Зиньковский на 53 минуте.
17 апреля "Крылья" примут на своем поле "Краснодар".
В воскресенье, 10 апреля, в Екатеринбурге "Крылья Советов" провели матч с "Уралом".
Самарцы выиграли со счетом 1:0. Первый и единственный год забил Зиньковский на 53 минуте.
17 апреля "Крылья" примут на своем поле "Краснодар".
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Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?