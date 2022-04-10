В Новокуйбышевске бездомные собаки напали на ребенка

В Самарской области начали доследственную проверку из-за нападения бродячих собак на ребенка. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

По версии следствия, 9 апреля возле дома на ул. Победы в Новокуйбышевске стая безнадзорных животных напала на 10-летнего мальчика. Его доставили в больницу, сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.

Во время проверки следователи оценят действия организаций, ответственных за отлов безнадзорных животных.