В Самаре пройдет фестиваль своевременного танца "Круг лиц"

В Самаре 29 и 30 апреля в КРЦ "Звезда" пройдет фестиваль своевременного танца "Круг лиц" (16+). Зрителю представят работы театра танца "нОга" (Омск) и проекта Ксении Михеевой (Санкт-Петербург), неоднократно отмеченных главной театральной премией страны.
В программе фестиваля также дуэт Дарьи Джабасовой и Романа Аидова из Москвы, танцевальная компания "Река" (Самара) и Revolution dance (Тольятти), показ пластических фильмов из коллекции международного фестиваля Bodyscope и мастер-классы для танцовщиков.
"Наша глобальная идея — открывать российский танец: ежегодно фестиваль меняет фокус в плане направлений, показывает уникальный авторский язык наших хореографов и географию танца в России. Мы знакомим самарского зрителя с сегодняшним видением танца, а в этом году запускаем образовательную программу для танцовщиков", — Андрей и Елена Разживины, руководители школы танцевального искусства "Река", организаторы фестиваля своевременного танца "Круг лиц".
Это уже второй всероссийский фестиваль, который организован силами Андрея и Елены Разживиных. "Собрать в одном месте танцевальные компании и танц-театры со своим авторским взглядом на танец, почерком и своим "лицом" — было нашей давней мечтой, — говорит Андрей Разживин, хореограф и художественный руководитель "Реки". — Мы могли выбрать формат концерта, вечера современного танца, но нам кажется, что это может стать большим и значимым событием в нашем городе, поэтому год назад появился фестиваль своевременного танца "Круг лиц". Этот молодой фестиваль для многих в самарском танцевальном сообществе стал маяком, стимулом расти и развиваться дальше. Это возможность в Самаре говорить со зрителем на языке тела, а зрителю знакомиться с разными акцентами, наречиями, диалектами и авторской подачей безумно талантливых артистов с разных уголков нашей страны".
В 2022 г. в программе фестиваля сразу несколько имен, которые можно увидеть в списке "Золотой Маски". Театр танца "нОга" из Омска покажет спектакль Five в постановке Ольги Горобчук, отмеченный сразу в трех номинациях. Две работы покажет проект Ксении Михеевой из Санкт-Петербурга. Танцевальная компания "Река" (Самара) представит миниатюру "Все лето в один день" по мотивам рассказа Рэя Брэдбери в постановке художественного руководителя танцевальной труппы Воронежского камерного театра Виктории Арчая.
Фестиваль завершится показом пластических фильмов из коллекции международного фестиваля кинотанца Bodyscope. Также в рамках "Круга лиц" пройдут мастер-классы для танцовщиков от 14 лет.
29 апреля, 19:00, фестивальная программа.
30 апреля, 16:00, показ фильмов от фестиваля Bodyscope.
Единый билет действует на два дня фестиваля.
Последние комментарии
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.
А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?
зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить