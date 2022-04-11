В Самаре пройдет фестиваль своевременного танца "Круг лиц"

В Самаре 29 и 30 апреля в КРЦ "Звезда" пройдет фестиваль своевременного танца "Круг лиц" (16+). Зрителю представят работы театра танца "нОга" (Омск) и проекта Ксении Михеевой (Санкт-Петербург), неоднократно отмеченных главной театральной премией страны.

В программе фестиваля также дуэт Дарьи Джабасовой и Романа Аидова из Москвы, танцевальная компания "Река" (Самара) и Revolution dance (Тольятти), показ пластических фильмов из коллекции международного фестиваля Bodyscope и мастер-классы для танцовщиков.

"Наша глобальная идея — открывать российский танец: ежегодно фестиваль меняет фокус в плане направлений, показывает уникальный авторский язык наших хореографов и географию танца в России. Мы знакомим самарского зрителя с сегодняшним видением танца, а в этом году запускаем образовательную программу для танцовщиков", — Андрей и Елена Разживины, руководители школы танцевального искусства "Река", организаторы фестиваля своевременного танца "Круг лиц".

Это уже второй всероссийский фестиваль, который организован силами Андрея и Елены Разживиных. "Собрать в одном месте танцевальные компании и танц-театры со своим авторским взглядом на танец, почерком и своим "лицом" — было нашей давней мечтой, — говорит Андрей Разживин, хореограф и художественный руководитель "Реки". — Мы могли выбрать формат концерта, вечера современного танца, но нам кажется, что это может стать большим и значимым событием в нашем городе, поэтому год назад появился фестиваль своевременного танца "Круг лиц". Этот молодой фестиваль для многих в самарском танцевальном сообществе стал маяком, стимулом расти и развиваться дальше. Это возможность в Самаре говорить со зрителем на языке тела, а зрителю знакомиться с разными акцентами, наречиями, диалектами и авторской подачей безумно талантливых артистов с разных уголков нашей страны".

В 2022 г. в программе фестиваля сразу несколько имен, которые можно увидеть в списке "Золотой Маски". Театр танца "нОга" из Омска покажет спектакль Five в постановке Ольги Горобчук, отмеченный сразу в трех номинациях. Две работы покажет проект Ксении Михеевой из Санкт-Петербурга. Танцевальная компания "Река" (Самара) представит миниатюру "Все лето в один день" по мотивам рассказа Рэя Брэдбери в постановке художественного руководителя танцевальной труппы Воронежского камерного театра Виктории Арчая.

Фестиваль завершится показом пластических фильмов из коллекции международного фестиваля кинотанца Bodyscope. Также в рамках "Круга лиц" пройдут мастер-классы для танцовщиков от 14 лет.

29 апреля, 19:00, фестивальная программа.

30 апреля, 16:00, показ фильмов от фестиваля Bodyscope.

Единый билет действует на два дня фестиваля.