Завтра в Тольятти и Новокуйбышевске пройдут температурные испытания тепловых сетей

Завтра, 12 апреля, специалисты "Т Плюс" проверят тепловые сети в Тольятти и Новокуйбышевске повышенной температурой теплоносителя. В связи с этим будет приостановлено горячее водоснабжение жителей и организаций микрорайона Поволжский Комсомольского района Тольятти, а также Верхней и Нижней зоны Новокуйбышевска. Подача ГВС будет восстановлена совместно с коммунальными организациями после устранения выявленных повреждений.

Энергетики напоминают, что подобные испытания проводятся на коммуникациях раз в пять лет перед окончанием отопительного сезона. Их целью является проверка состояния оборудования и выявление дефектов трубопроводов.

Следует помнить, что на период температурных испытаний запрещается проводить ремонтные работы на наружных тепловых сетях и внутридомовых системах отопления. Также в целях безопасности будут отключены отопительные системы детских, лечебных и школьных учреждений.

"Т Плюс" приносит извинения жителям за временные неудобства и призывает соблюдать меры безопасности и не подходить к местам парения, а также не парковать автомобили в охранной зоне тепловых сетей.

Обо всех обнаруженных повреждениях просьба сообщать на "горячую линию": 6-27-60 в Новокуйбышевске; 719-252 и 283-322 в Тольятти.