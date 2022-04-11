В Тольятти пропал 54-летний мужчина

В Тольятти разыскиваю пропавшего без вести 54-летнего Константина Чухрова. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
10 апреля мужчина ушел из дома на ул. Льва Яшина и не вернулся.
Приметы пропавшего: на вид 50-55 лет, рост 180-185 см, среднего телосложения, стрижка на лысо, был одет в черную куртку, черные брюки, фиолетовый джемпер, черную вязаную шапку, черные полуспортивные ботинки.
Всех, кто видел мужчину или располагает информацией о его местонахождении, правоохранители просят обратиться в ближайший отдел полиции или по телефонам 8(8482) 30-37-02, 93-46-27, 93-46-23 либо 112.
Последние комментарии
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!
Это наш сосед. Всему виной местные власти!Не первый год просим их отремонтировать плотину, т.к. за ней живут семья ветеранов, семьи с маленькими детьми, также за ней находиться колодец, на который приезжают жители деревни за питьевой водой.Во время весенне-осеннего паводка к улице, находящейся за плотиной, нет никакой возможности пробраться в течении 2-х недель.Улица не оснащена газопроводом и водоснабжением, отсутствие проезда к ней делает невозможным доставку газа, топлива и прочего. Самое главное-в случае экстренной ситуации к домам не сможет добраться ни скорая, ни пожарная службы!Надеемся, что хотя бы ценой человеческой жизни власти решат данную проблему.
ну и вот.. нужно ГИБДД для рек и озёр.. и ОСАГО тоже
Ну а зарегистрированные перевозчики, конечно, людей не калечат и не тонут. А не, ошибочка. Зарегистрированная Булгария сделала 122 трупа и затонула. УПС.
Вот и нечего лазить где попало.