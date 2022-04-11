В Тольятти пропал 54-летний мужчина

В Тольятти разыскиваю пропавшего без вести 54-летнего Константина Чухрова. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

10 апреля мужчина ушел из дома на ул. Льва Яшина и не вернулся.

Приметы пропавшего: на вид 50-55 лет, рост 180-185 см, среднего телосложения, стрижка на лысо, был одет в черную куртку, черные брюки, фиолетовый джемпер, черную вязаную шапку, черные полуспортивные ботинки.

Всех, кто видел мужчину или располагает информацией о его местонахождении, правоохранители просят обратиться в ближайший отдел полиции или по телефонам 8(8482) 30-37-02, 93-46-27, 93-46-23 либо 112.