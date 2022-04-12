Медсестра из Сызрани перевела 2 млн руб. со своих счетов мошенникам, пытаясь "спасти деньги"

В Сызранском районе 30-летней медсестре поступило несколько телефонных звонков с различных номеров. Неизвестный представился работником банка и сообщил, что в отношении ее банковского вклада совершаются подозрительные операции.

Мошенник, под предлогом защиты денежных средств на ее расчетных счетах, убедил женщину в необходимости срочно перевести все деньги на указанный им счет.

Потерпевшая перевела аферисту около 2 млн руб., после чего последний перестал выходить на связь. По данному факту возбуждено уголовное дело.