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Общество

В Самаре участники проекта "Школы вожатых" обсудят трудоустройство в летний период

САМАРА. 12 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 14 апреля, в 16:00 в областной столице пройдет мероприятие "Трудоустройство подростков в летний период: пакет документов и самопрезентация". Оно состоится в Стартап-центре Самарского университета по адресу: ул. Молодогвардейская, 151/пер. Студенческий, 8.

Эта встреча организована в рамках городского проекта "Школа вожатых", который четвертый год при поддержке департамента образования администрации городского округа Самара реализует МБУ ДО "ЦДО "Экология детства". Благодаря этой школе подростки обучаются профессии "Вожатый".

Как отмечают организаторы, этот проект направлен на профессиональную ориентацию старших школьников на педагогические профессии. В рамках обучения проводится цикл интенсивных курсов подготовки вожатых: очные лекционные и практические занятия, дистанционные занятия и онлайн-тестирования, практика в образовательных учреждениях города. Представители смежных профессий проводят для обучающихся серию практико-ориентированных мероприятий по организации и реализации профильных смен, оказанию первой медицинской помощи, конфликтологии и возрастным особенностям детей, актерскому мастерству, режиссуре, игротехнике.

Обучение имеет практико-ориентированный формат, и позволит старшеклассникам оперативно овладеть основами вожатского мастерства, ключевыми навыками организации деятельности, сплочения и мотивации временных детских коллективов. В конце обучения участники проекта получат сертификат о прохождении курсов, им будет оказана помощь в трудоустройстве в общеобразовательные и дополнительного образования учреждения Самары на должность "помощник вожатого".

В ходе мероприятия 14 апреля директор МКУ "Молодежный центр "Самарский" Ольга Петрухина расскажет о трудоустройстве участников проекта "Школа вожатых" в летний период, о необходимых для трудоустройства документах. Во второй части встречи руководитель проекта "Школа вожатых" Марина Кечаева проведет для ребят мастер-класс по ораторскому мастерству. Будущие вожатые узнают об отличии сценической речи от бытовой, получат комплекс упражнений на улучшение дикции и артикуляционного аппарата, практические советы о том, как грамотно представить свои личные качества и профессиональные компетенции.

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Теперь мы живём на острове. Все дороги (через лес, Кочкари) превратились в развлечения для экстремалов и любителей Офф-роуд. Каждый день многие жители поселка проводят время в поисках трактора для вызволения своих машин. А власть только рапортует о достигнутых успехах, которых нет. Грустно...

Анна Шевчук 07 апреля 2022 06:53 В Самарской области из-за паводка закрыты низководные мосты

Добрый день, интересно так, перекрыли, но при этом не организовали не отладили выезд через лес, через Кочкари, как людям проезжать к домам, возить детей в школу,ездить на работу, в магазин за продуктами или мы теперь должны быть оторваны от всей цивилизации. Как сказал А.Азаров про п.Кириллинский - не на острове же Вы живёте, а так получается, что на острове, не выехать, не заехать, администрации все равно видимо на людей там живущих, на мост деньги выделили и все, а как же весенный паводок сейчас, строительство моста ещё не началось, а людям выезжать сейчас нет никакой возможности. И всем нет дела

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Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !

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Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.

Sergei K 16 февраля 2022 06:42 Затравили до больницы: родители ученицы добиваются уголовного преследования руководителей частной школы

Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.

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