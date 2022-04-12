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Религия Общество

Для переселенцев из ЛНР и ДНР пройдет мероприятие в самарской кирхе

САМАРА. 12 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 12 апреля в 12:00 вынужденных переселенцев ЛНР и ДНР приглашает в Евангелическо-лютеранскую церковь Св. Георга в Самаре (ул. Куйбышева 115/117).

Община ожидает к себе в гости около 80 человек, находящихся в пунктах временного размещения в городах Новокуйбышевск, Тольятти, п. Суходол, районах Волжский и Красноярский.

В программе органный концерт, обед, прогулка по набережной и помощь в приобретении конкретным людям необходимой одежды, обуви или средств личной гигиены.

Будет также предложена одежда, купленная прихожанами или принесенная ими. Желающим может быть также оказано душепопечение.

Евангелическо-лютеранская община Тольятти оказала аналогичную помощь 6 апреля. "Цель этой скромной акции помочь людям укрепиться и дать им почувствовать нашу с ними солидарность, что они не одиноки в их нужде", — отмечают представители общины.

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