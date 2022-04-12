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Банк "Открытие" помог 28 подопечным Фонда Хабенского

САМАРА. 12 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Банк "Открытие" провел закрытый благотворительный предпремьерный показ фильма "Чемпион мира" о знаменитом матче за звание чемпиона мира по шахматам между Анатолием Карповым и Виктором Корчным. В рамках мероприятия было собрано 5 миллионов рублей в поддержку Фонда Хабенского.

Собранные денежные средства позволили 28 детям и молодым взрослым с опухолями головного и спинного мозга получить необходимые медицинские препараты, пройти лечение, обследования или реабилитацию. В частности, 13-летней Полине удалось оплатить сложную операцию по удалению пораженных участков головного мозга, а четырехлетнему Саше — курс системной и психофизической диагностики и реабилитации после операции.

Благотворительный Фонд Константина Хабенского и банк "Открытие" — многолетние партнеры. Совместный проект "Бизнес с открытым сердцем" делает благотворительность простой и доступной, с каждым днем вовлекая в нее все больше людей. Программа позволяет клиентам банка помогать подопечным Фонда всего в один клик. Достаточно зайти в интернет-банк для бизнеса, ввести желаемую сумму и отправить платеж. В 2021 году в рамках проекта прошло более 16 тысяч платежей и собрано около 8 миллионов рублей, а за все время действия программы — более 30 миллионов рублей.

Фонд Хабенского помогает детям и молодым взрослым с опухолями головного и спинного мозга вовремя получать необходимую медицинскую помощь и возвращаться к полноценной жизни. Фонд оплачивает диагностику и лечение организует реабилитационные программы, проводит информационную работу с аудиторией, с помощью курсов и тренингов повышает квалификацию врачей, а также помогает оснащать российские медицинские учреждения.

Закрытый благотворительный предпремьерный показ фильма "Чемпион мира" состоялся в декабре 2021 года.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

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Последние комментарии

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Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !

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С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.

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Доброе время суток!Скажите пожалуйста, А моим детям полагается выплата пособие к Пасхи ?,(у меня трое детей мы малоимущая семья,полноценная семья и пособия детских получаю 380 р

Дмитрий Ястребов 29 января 2018 08:57 Что нужно для получения выплат при рождении первенца

ответьте пожалуйста,попадает ли моя семья под этот закон?если у меня родился первый ребенок,но у жены уже имеется дочь десяти лет,ее я не удочерял,а живем мы одной дружной семьей?

Оля Рязанцева 04 мая 2017 19:31 Больше года многодетная семья, чей дом сгорел дотла, не может получить новое жилье

И не дадут!Мы после пожара стоим на очереди 19лет!Куда только не писали,жилья нет и не ждите!Вот их ответ!Дети уже выросли,так и мыкаемся всю жизнь по съемным квартирам!Они лучше кому нибудь своим квартирку освободившуюся отдадут,знаю что говорю!

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