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Музеи и выставки Культура

19 апреля в Музее модерна откроется выставка Елены Поленовой и Марии Якунчиковой

САМАРА. 12 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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К 10-летнему юбилею Музей модерна открывает выставку "Ах, если бы вы были здесь" (0+), посвященную искусству Елены Поленовой и Марии Якунчиковой.

Художницы знамениты как в России, так и за рубежом. В 2011 г. В Третьяковской галерее проходила большая ретроспективная выставка "Она жила в волшебном мире сказки. Елена Поленова. К 160-летию со дня рождения". Большую коллекцию произведений Марии Якунчиковой Третьяковская галерея представила зрителям в 2020 году.

Обе художницы связаны с направлением искусства модерна, они много экспериментировали с художественными ремеслами, и успели сделать себе имя за границей. Именно Елена Поленова была одним из инициаторов создания гончарных и столярно-резчиковых мастерских в Абрамцево. Но больше всего она запомнилась как автор сказочных иллюстраций.

Мария Якунчикова была в близком родстве с династией Мамонтовых и тоже проводила время в знаменитом имении Абрамцево. Она часто путешествовала по Европе и выставляла свои художественные работы на Парижском салоне. Несмотря на то, что Мария Якунчикова увлекалась декоративно-прикладным искусством, славу принесли ей именно живописные работы.

Елена Поленова и Мария Якунчикова долгое время дружили. Якунчикова даже доделала панно по задумке Елены Поленовой "Иванушка-дурачок и Жар-птица". В аннотации к выставке в Музее модерна говорится: "История дружбы двух художниц отражает тот тип уникального союза, который можно назвать "глубочайшим "художественным взаимопроникновением" с большим взаимоуважением к творческой уникальности". Разница в возрасте в 20 лет не могла помешать теплым отношениям, которые Поленова и Якунчикова пронесли через всю жизнь. Наоборот, для обеих эта дружба была благотворной".

Основой экспозиции выставки "Ах, если бы вы были здесь" станут работы из коллекции "Государственного мемориального историко-художественного и природного музея-заповедника Василия Дмитриевича Поленова". Кураторы выставки разделили предоставленные работы на несколько секций: пейзажи, вдохновленные русским импрессионизмом, интерес к европейскому символизму и увлечение русской народной культурой и фольклором.

Откроется выставка 19 апреля, в 18:00, в Музее модерна. На открытие вход бесплатный. Проект будет находиться в Самаре до 28 августа.

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