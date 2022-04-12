Две женщины потерпели крушение на лодке в Самарской области

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В понедельник, 11 апреля, в Октябрьске сотрудники ПСО спасли двух женщин, которые потерпели крушение на лодке. Об этом сообщает ПСС Самарской области.

Фото: предоставлено ПСО Самары