Жители ул. Советской Армии просят запретить гидроциклам и мотолодкам причаливать к местному пляжу

Жители Октябрьского района Самары обратились к депутату Госдумы РФ Александру Хинштейну с просьбой оказать содействие в изменении постановления Самарской губдумы, регламентирующем место причаливания моторных лодок и гидроциклов к берегу, сообщает пресс-служба парламентария.

Суда не должны подходить к пляжу ближе чем на 550 — 650 м. Сегодня эта норма составляет всего 250 метров. "В разрешенном месте причаливания в летний период на территории пляжа находится большое количество отдыхающих, что является небезопасным для граждан", — пояснил глава инициативной группы Вячеслав Яковлев.

По его словам, постановление было принято еще в 2009 г. — до массовой застройки Октябрьского района. Сегодня, когда людей стало в разы больше, пляжная зона "растет во все стороны", в том числе, в сторону причала. От регионального МЧС на свою просьбу самарцы получили отрицательный ответ.

Александр Хинштейн направит запросы председателю Губернской думы Геннадию Котельникову с просьбой внести необходимые изменения в постановление. В ходе приема депутат позвонил главе регионального МЧС Олегу Бойко с просьбой поддержать инициативу жителей.