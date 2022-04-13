Жители ул. Советской Армии просят запретить гидроциклам и мотолодкам причаливать к местному пляжу

Жители Октябрьского района Самары обратились к депутату Госдумы РФ Александру Хинштейну с просьбой оказать содействие в изменении постановления Самарской губдумы, регламентирующем место причаливания моторных лодок и гидроциклов к берегу, сообщает пресс-служба парламентария.
Суда не должны подходить к пляжу ближе чем на 550 — 650 м. Сегодня эта норма составляет всего 250 метров. "В разрешенном месте причаливания в летний период на территории пляжа находится большое количество отдыхающих, что является небезопасным для граждан", — пояснил глава инициативной группы Вячеслав Яковлев.
По его словам, постановление было принято еще в 2009 г. — до массовой застройки Октябрьского района. Сегодня, когда людей стало в разы больше, пляжная зона "растет во все стороны", в том числе, в сторону причала. От регионального МЧС на свою просьбу самарцы получили отрицательный ответ.
Александр Хинштейн направит запросы председателю Губернской думы Геннадию Котельникову с просьбой внести необходимые изменения в постановление. В ходе приема депутат позвонил главе регионального МЧС Олегу Бойко с просьбой поддержать инициативу жителей.
Последние комментарии
Теперь мы живём на острове. Все дороги (через лес, Кочкари) превратились в развлечения для экстремалов и любителей Офф-роуд. Каждый день многие жители поселка проводят время в поисках трактора для вызволения своих машин. А власть только рапортует о достигнутых успехах, которых нет. Грустно...
Добрый день, интересно так, перекрыли, но при этом не организовали не отладили выезд через лес, через Кочкари, как людям проезжать к домам, возить детей в школу,ездить на работу, в магазин за продуктами или мы теперь должны быть оторваны от всей цивилизации. Как сказал А.Азаров про п.Кириллинский - не на острове же Вы живёте, а так получается, что на острове, не выехать, не заехать, администрации все равно видимо на людей там живущих, на мост деньги выделили и все, а как же весенный паводок сейчас, строительство моста ещё не началось, а людям выезжать сейчас нет никакой возможности. И всем нет дела
Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !
Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.
Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.