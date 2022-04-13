Минсельхоз: регион практически полностью обеспечен семенами и агрохимией

Самарская область практически полностью обеспечена семенами и агрохимией перед предстоящей посевной. Об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства региона Денис Герасенков в среду, 13 апреля, во время тематического круглого стола, который проводится порталом "Волга Ньюс".

"В Самарской области есть двойной запас семенного картофеля, практически полностью обеспечен запас по семенам других культур. Также хозяйства на 80% обеспечены средствами защиты от вредителей и на более 90% - удобрениями. В южных районах области уже приступили к весенне-полевым работам - боронованию", - сообщил замминистра.

Он также добавил, что ведомство будет сопровождать каждого агрария "за руку" - до 1 июня перед министерством стоит задача провести финансовое обеспечение хозяйств. Сохранятся как действующие схемы субсидирования, так и будут введены схемы авансирования, то есть предварительного финансирования будущих затрат.