Врио главы Октябрьского района Самары назначен Георгий Выводцев

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Временно исполняющим обязанности главы Октябрьского района Самары назначен Георгий Выводцев, сообщает "Самарское обозрение". Такое решение вечером 11 апреля принял совет районных депутатов, утвердив перед этим отставку прежнего главы Александра Кузнецова в связи с его избранием мэром Чапаевска. Одновременно Выводцев остается и первым заместителем главы Октябрьского района.