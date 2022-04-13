Врио главы Октябрьского района Самары назначен Георгий Выводцев

Временно исполняющим обязанности главы Октябрьского района Самары назначен Георгий Выводцев, сообщает "Самарское обозрение". Такое решение вечером 11 апреля принял совет районных депутатов, утвердив перед этим отставку прежнего главы Александра Кузнецова в связи с его избранием мэром Чапаевска. Одновременно Выводцев остается и первым заместителем главы Октябрьского района.
В публичной плоскости Выводцев появлялся еще несколько лет назад, когда работал заместителем руководителя управления муниципального жилищного контроля департамента ЖКХ Самары. Позже перешел в администрацию Октябрьского района, где возглавил отдел по ЖКХ и благоустройству. Как первый заместитель районного главы курировал также вопросы благоустройства района.
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