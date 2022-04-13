16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Врио главы Октябрьского района Самары назначен Георгий Выводцев Данил Морозов вновь стал главой Промышленного района Самары спустя 15 лет Чапаевск возглавит Александр Кузнецов На пост главы Промышленного района отобрали двух кандидатов из 11 Глава Октябрьского района Самары заявился на должность мэра Чапаевска

Муниципалитеты Власть и политика

Врио главы Октябрьского района Самары назначен Георгий Выводцев

САМАРА. 13 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 76
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Временно исполняющим обязанности главы Октябрьского района Самары назначен Георгий Выводцев, сообщает "Самарское обозрение". Такое решение вечером 11 апреля принял совет районных депутатов, утвердив перед этим отставку прежнего главы Александра Кузнецова в связи с его избранием мэром Чапаевска. Одновременно Выводцев остается и первым заместителем главы Октябрьского района.

В публичной плоскости Выводцев появлялся еще несколько лет назад, когда работал заместителем руководителя управления муниципального жилищного контроля департамента ЖКХ Самары. Позже перешел в администрацию Октябрьского района, где возглавил отдел по ЖКХ и благоустройству. Как первый заместитель районного главы курировал также вопросы благоустройства района.

Гид потребителя

Последние комментарии

Наталья В 01 апреля 2022 06:12 В апреле мэрия Самары проведет аукцион по выбору подрядчика на строительство планетария

Какой планетарий?! Это сейчас так необходимо?! Постройте лучше бумажный завод или производство товаров для быта! Обновите аграрные комплексы региона дня поставки продуктов питания. Это и рабочие места , и прибыль и удешевление самих товаров.

Марина Костина 11 октября 2021 16:00 Глава Промышленного района ушел в отставку

Самый грязный район,Промышленном районе на остановке 13 микрорайон уже 15лет ведётся нелегальная торговля овощами, на площади Кирова по ул Победы на стороне промышленного района ведётся нелегальная торговля у подземного перехода и никому нет дела, что кругом антисанитария. Наведите порядок в Промышленном районе, как в Кировском.

Анастасия Фролова 04 октября 2018 11:31 Александр Палагичев сложил с себя полномочия председателя комитета по ЖКХ в гордуме Самары

Ребята, какой петербург? Речь шла только о снятии полномочий председателя. Высосали из пальца и раздули

Владимир Ваганов 16 августа 2018 15:04 Евгений Кришталь уходит с поста директора МАУ "Парки Самары"

Не иначе как в Росгвардия начала передел сфер влияния...

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 06:14 Власти Самары получили право распоряжаться городскими лесопарками

Поле деятельности огромно,только в Кировском и Красноглинском от просек до 19 км и Управленческого.

Фото на сайте

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Красноярский район поделился опытом лучших муниципальных практик

Красноярский район поделился опытом лучших муниципальных практик

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1