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Государство и Бизнес Экономическая политика

Резидентами "Жигулевской долины" станут 20 региональных стартапов

САМАРА. 13 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Технопарк в сфере высоких технологий "Жигулевская долина" пополнится новыми резидентами — на последнем заседании экспертного совета под председательством министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова были одобрены 20 заявок с проектами в самых разных направлениях.

Теперь они смогут получить статус резидента технопарка. Среди одобренных заявок — проекты по разработке механических протезов, созданию строительного материала-полуфабриката, проектированию роботизированной оснастки, созданию программно-аппаратных комплексов и многим другим.

Так, один из резидентов планирует разработку и вывод на рынок горнолыжного тренажера. Еще одна инициатива связана с созданием маркетплейса для запчастей и автокомпонентов. Среди одобренных заявок есть и проект по разработке автоматизированной системы оценки рыночной стоимости коммерческой недвижимости на основе искусственного интеллекта.

Технопарк "Жигулевская долина" — одна из ведущих инвестиционных площадок региона. Здесь резидентам помогают на всех стадиях реализации их проектов. Реализация нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" позволяет создать все необходимые условия для развития стартапов, небольших предприятий, в том числе технологического и инновационного бизнеса. Как неоднократно подчеркивал губернатор Дмитрий Азаров, развитое малое предпринимательство — важный фактор стабильности для экономики региона.

Статус резидента позволяет начинающим инноваторам пользоваться большим перечнем мер поддержки и услуг управляющей компании технопарка. Это размещение в современных офисах, лабораторных и производственных помещениях, проведение мероприятий в конференц-холле, помощь в привлечении финансирования — подбор программ, подготовка документов для участия в конкурсах. В технопарке резидентам оказывают содействие при оформлении объектов интеллектуальной собственности, предоставляют консалтинговые услуги (составление бизнес-планов, проведение маркетинговых исследований). Технопарк сопровождает проекты резидентов информационно: организует участие в выставках, продвигает проекты в региональных СМИ, а также предоставляет актуальную информацию о действующих мерах поддержки инновационного предпринимательства на уровне региона и страны в целом.

"Жигулевская долина" — один из крупнейших и наиболее развитых в стране технопарков в сфере высоких технологий. На протяжении нескольких лет в Национальном рейтинге технопарков страны он входит в группу с наивысшим уровнем эффективности функционирования, — рассказал Дмитрий Богданов. — Мы создали все условия для быстрого развития высокотехнологичных проектов: построили современные офисы, оснастили лаборатории, создали региональный центр инжиниринга с уникальным оборудованием, получили статус регоператора "Сколково". Все это позволяет таким проектам быстро расти, выходить на рынок, а значит — делать свой вклад в диверсификацию экономики Тольятти и региона, в импортозамещение, которое сегодня является одной из наших ключевых задач", — добавил министр.

Под управлением "Центра инновационного развития и кластерных инициатив" (ГАУ "ЦИК СО"), в экосистеме "Жигулевской долины" сформирована группа "точек роста", поддерживающая процесс инноваций: бизнес-инкубатор, технопарк, Региональный центр инжиниринга, IT-платформа инноваций, аккумулирующая инновации, инвестиции и меры поддержки региона на одной интернет-площадке.

"Жигулевская долина" является региональным оператором фонда "Сколково" и представительством Фонда содействия инновациям, партнером Инновационного фонда Самарской области и ОАО "Российские железные дороги". Это расширяет возможности для резидентов и других предприятий малого бизнеса и позволяет обеспечить ускоренный рост проектов на всех этапах развития: от идеи до изготовления опытно-промышленного образца и создания полноценного производства.

Гид потребителя

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