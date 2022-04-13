В Кинельской теплоэнергетической компании обнаружили хищения

В Кинеле возбудили уголовное дело из-за хищения имущества ООО "Кинельская теплоэнергетическая компания". Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По версии следствия, главный энергетик фирмы с июня 2021 г. по февраль 2022 г. присвоил вверенные ему электроприборы, провода, светильники и средства индивидуальной защиты на более чем 250 тыс. рублей.

Теперь организация отправила работнику уведомление о расторжении трудового договора.