Новокуйбышевский НПЗ показал высокую энергоэффективность производства

Энергосбережение — один из приоритетов современной нефтяной промышленности. Особую актуальность оно приобретает в свете новой климатической повестки, нацеленной на снижение углеродного следа.

Новокуйбышевский НПЗ, который входит в самарскую группу заводов НК "Роснефть", в прошлом году провел около 20 мероприятий по программе энергосбережения, которые были направлены на оптимизацию режимов работы оборудования. Это позволило сократить потребление топливно-энергетических ресурсов и увеличить выработку товарной продукции. НК НПЗ по энергоэффективности среди предприятий НК "Роснефть" по итогам прошлого года занял первое место.

Система энергетического менеджмента в соответствии с международным стандартом ISO 50001:2018, внедренная на заводе, работает на постоянное улучшение энергетических характеристик. Но дело не только в менеджменте. Следуя стратегии устойчивого развития — ESG-повестке, предприятие вовлекает в процессы всех сотрудников, которые выполняют правила эффективного использования и потребления энергии на своих рабочих местах. Бережное отношение к ресурсам и постоянная забота о повышении энергоэффективности нашли отражение в методике постоянного улучшения, внедренной на предприятии: "Планируйте — Делайте — Проверяйте — Действуйте".

По словам главного энергетика АО "НК НПЗ" Алексея Безнякова, завод повышает конкурентоспособность именно за счет улучшения энергетических характеристик и снижения затрат на энергию.

На предприятии действует рабочая группа по повышению энергоэффективности. Руководители и специалисты регулярно занимаются оценкой и анализом технологий и оборудования. Такая динамика помогает НК НПЗ быть в числе ведущих предприятий крупнейшей нефтегазовой компании "Роснефть".

На заводе применяют и новейшие технологий переработки нефтепродуктов. Сейчас строится комплекс гидрокрекинга. Его ввод заменит энергоемкие процессы, увеличит глубину переработки нефти, выработку более маржинального продукта и сократит выбросы.

Особое внимание уделяется эксплуатации технологических печей предприятия: совершенствуются конструкции горелок и методы контроля за выбросами, повышается КПД. Специалисты изучают факторы, напрямую влияющие на экономию топлива.

Энергосбережение коснулось и системы освещения на предприятии. Более 90% заводских объектов переведено на энергосберегающие и экологичные источники освещения.