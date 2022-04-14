Новокуйбышевский НПЗ показал высокую энергоэффективность производства

Энергосбережение — один из приоритетов современной нефтяной промышленности. Особую актуальность оно приобретает в свете новой климатической повестки, нацеленной на снижение углеродного следа.
Новокуйбышевский НПЗ, который входит в самарскую группу заводов НК "Роснефть", в прошлом году провел около 20 мероприятий по программе энергосбережения, которые были направлены на оптимизацию режимов работы оборудования. Это позволило сократить потребление топливно-энергетических ресурсов и увеличить выработку товарной продукции. НК НПЗ по энергоэффективности среди предприятий НК "Роснефть" по итогам прошлого года занял первое место.
Система энергетического менеджмента в соответствии с международным стандартом ISO 50001:2018, внедренная на заводе, работает на постоянное улучшение энергетических характеристик. Но дело не только в менеджменте. Следуя стратегии устойчивого развития — ESG-повестке, предприятие вовлекает в процессы всех сотрудников, которые выполняют правила эффективного использования и потребления энергии на своих рабочих местах. Бережное отношение к ресурсам и постоянная забота о повышении энергоэффективности нашли отражение в методике постоянного улучшения, внедренной на предприятии: "Планируйте — Делайте — Проверяйте — Действуйте".
По словам главного энергетика АО "НК НПЗ" Алексея Безнякова, завод повышает конкурентоспособность именно за счет улучшения энергетических характеристик и снижения затрат на энергию.
На предприятии действует рабочая группа по повышению энергоэффективности. Руководители и специалисты регулярно занимаются оценкой и анализом технологий и оборудования. Такая динамика помогает НК НПЗ быть в числе ведущих предприятий крупнейшей нефтегазовой компании "Роснефть".
На заводе применяют и новейшие технологий переработки нефтепродуктов. Сейчас строится комплекс гидрокрекинга. Его ввод заменит энергоемкие процессы, увеличит глубину переработки нефти, выработку более маржинального продукта и сократит выбросы.
Особое внимание уделяется эксплуатации технологических печей предприятия: совершенствуются конструкции горелок и методы контроля за выбросами, повышается КПД. Специалисты изучают факторы, напрямую влияющие на экономию топлива.
Энергосбережение коснулось и системы освещения на предприятии. Более 90% заводских объектов переведено на энергосберегающие и экологичные источники освещения.
Последние комментарии
очень странно
нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.
Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.
В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.
и спарку надо работать эффективнее