Сброс воды на Жигулевской ГЭС начнется после 20 апреля

Сброс воды на Жигулевской ГЭС в Самарской области начнется после 20 апреля, сообщает samara.kp.ru со ссылкой на директора филиала ПАО "РусГидро" — "Жигулевская ГЭС" Олега Леонова.

По словам специалиста, уровень воды в Куйбышевском водохранилище сейчас составляет 50,6 м. Свободный объем — 13,5 кубических километра. За сутки уровень воды в водохранилище поднялся на 13 см, это значит, что паводок уже начался.

"Пики сброса воды придутся на 25 апреля — 1 мая. Сначала объемы сброса составят по 26 тысяч кубометров, потом снизятся до 23 и до 18 тысяч кубометров", — рассказал Олег Леонов.

Руководитель ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко напомнил жителям региона, что в период сброса воды Жигулевской ГЭС запрещено пересекать Волгу. Это может быть опасно — велик риск наткнуться в воде на посторонние предметы.