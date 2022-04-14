Полицейским пришлось стрелять по колесам, чтобы остановить нарушителя в Самарской области

В Самарской области полицейским пришлось гоняться за 27-летним пьяным водителем. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Около 18:00 8 апреля в Шенталинском районе сотрудники ГИБДД решили остановить Lada Granta для проверки документов. Но водитель проехал мимо на большой скорости. Полицейским пришлось устроить погоню.

Автомобилист грубо нарушал ПДД и создавал угрозу для других участников движения. После нескольких предупреждения правоохранители применили оружие. Нарушитель остановился, после того как полицейские повредили ему колесо.

За рулем оказался нетрезвый житель Кинельского района, который к тому же не имел водительских прав. Проходить медосвидетельствование он отказался.

На мужчину составили пять административных протоколов. Автомобиль отправили на спецстоянку.