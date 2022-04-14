Полицейским пришлось стрелять по колесам, чтобы остановить нарушителя в Самарской области

В Самарской области полицейским пришлось гоняться за 27-летним пьяным водителем. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Около 18:00 8 апреля в Шенталинском районе сотрудники ГИБДД решили остановить Lada Granta для проверки документов. Но водитель проехал мимо на большой скорости. Полицейским пришлось устроить погоню.
Автомобилист грубо нарушал ПДД и создавал угрозу для других участников движения. После нескольких предупреждения правоохранители применили оружие. Нарушитель остановился, после того как полицейские повредили ему колесо.
За рулем оказался нетрезвый житель Кинельского района, который к тому же не имел водительских прав. Проходить медосвидетельствование он отказался.
На мужчину составили пять административных протоколов. Автомобиль отправили на спецстоянку.
Последние комментарии
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
и "герои" несостоявшегося вывоза как всегда остались неизвестны? Или всё же их найдут и в угол поставят?
Что то даже и не удивляюсь.
Сочувствую всем вам которые остались в такой период без крыши на голове,и огромный респект нашим ребятам с Дагестана которые до приезда пожарных помогли людям один из них был мой муж и очень был впечатлён от некоторых людей которые смотрели на все это с телефонами в руках нежели помочь чем -нибудь . Главное все живы здоровы Мира и добра всем 🤝