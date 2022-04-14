АвтоВАЗ запустит полный производственный цикл автомобилей в Узбекистане

АвтоВАЗ в 2022 г. запустит полный производственный цикл моделей LADA в Узбекистане, пишет car.ru.

АвтоВАЗ в 2022 г. запустит полный производственный цикл моделей Lada в Узбекистане, пишет car.ru.

В настоящее время здесь ведется крупноузловая сборка. В планы Волжского автозавода входит повышение объемов выпуска. Об этом заявил торговый представитель РФ в Узбекистане Константин Злыгостев.

Крупноузловое производство было запущено в свободной экономической зоне Джизаке, на мощностях завода ADM-Jizzakh, во второй половине 2021 года. Работа ведется совместно с дилерской сетью Roodell. Первыми моделями, которые собирали на заводе, стали Vesta SW, Xray, готовился запуск коммерческой версии Largus.

Производственный процесс будет расширен и дополнен другими версиями авто, теперь здесь будут проводить в том числе сварочные работы и окраску кузовов.

В 2022 г. на мощностях узбекского завода планируется выпустить 4,5 тыс. машин Lada. Для сравнения, в прошлом году с сентября по декабрь было собрано 650 экземпляров.

Официального заявления от представителей АвтоВАЗа пока опубликовано не было.