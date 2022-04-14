АвтоВАЗ запустит полный производственный цикл автомобилей в Узбекистане

АвтоВАЗ в 2022 г. запустит полный производственный цикл моделей LADA в Узбекистане, пишет car.ru.
АвтоВАЗ в 2022 г. запустит полный производственный цикл моделей Lada в Узбекистане, пишет car.ru.
В настоящее время здесь ведется крупноузловая сборка. В планы Волжского автозавода входит повышение объемов выпуска. Об этом заявил торговый представитель РФ в Узбекистане Константин Злыгостев.
Крупноузловое производство было запущено в свободной экономической зоне Джизаке, на мощностях завода ADM-Jizzakh, во второй половине 2021 года. Работа ведется совместно с дилерской сетью Roodell. Первыми моделями, которые собирали на заводе, стали Vesta SW, Xray, готовился запуск коммерческой версии Largus.
Производственный процесс будет расширен и дополнен другими версиями авто, теперь здесь будут проводить в том числе сварочные работы и окраску кузовов.
В 2022 г. на мощностях узбекского завода планируется выпустить 4,5 тыс. машин Lada. Для сравнения, в прошлом году с сентября по декабрь было собрано 650 экземпляров.
Официального заявления от представителей АвтоВАЗа пока опубликовано не было.
Последние комментарии
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы
В процентах все выглядит очень хорошо.