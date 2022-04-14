Самарского адвоката осудили за подкуп

Ленинский райсуд Самары вынес приговор адвокату, которого признали виновным в коммерческом подкупе. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

24 июня 2021 г. он передал представителю АО "Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод" 260 тыс. руб. за содействие в заключении мирового соглашения по иску к ООО "Интер ТехЭнерго Комплекс". АО планировало взыскать неустойку за срыв сроков поставки товара. Адвокат же добивался снижения размера многомиллионной неустойки до 1,4 млн рублей. Представитель завода обратился к правоохранителям и рассказал о предложении подкупа.

Суд назначил адвокату условно три с половиной года лишения свободы, штраф 520 тыс. руб. и двухгодичное лишение права заниматься адвокатской деятельностью. Испытательный срок осужденного — два года. Приговор в законную силу еще не вступил.