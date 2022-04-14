Риелтор из Самары 11 лет обманывала клиента и тянула из него деньги

Прокуратура Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу директора риелторской организации, которую обвиняют в крупном мошенничестве.
По версии следствия, в 2007 г. коммерческий директор ООО "Риэлт-Сити" должна была оформить в частную собственность нежилое помещение площадью 170,5 кв. м на ул. Ленинградской, 32, которое на тот момент было в муниципальной собственности. В течение 11 лет риелтор обманывала клиента, запрашивая все новые суммы, якобы нужные для подготовки объекта к аукциону. В итоге женщина таки не выполнила свои обязательства.
Последние деньги — 770 тыс. руб. она получила от заказчика в 2018 году. При этом еще в 2010 г. помещение выкупила у муниципалитета другая организация. Общая сумма полученных и похищенных средств составила 11,8 млн рублей.
Последние комментарии
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.