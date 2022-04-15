Главой Елховского района переизбрали Наталью Павлову

Елховский район Самарской области снова возглавила Наталья Павлова. Решение собрания представителей муниципального района опубликовано во вторник, 12 апреля.
Напомним, в первый раз на эту должность Наталья Павлова была избрана в апреле 2017 г., после того как прежний руководитель муниципалитета Вячеслав Дементьев написал заявление об увольнении по собственному желанию.
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