В Самаре с рельсов сошел трамвай

В субботу, 16 апреля, в Самаре на кольцевом перекрестке улиц 22 Партсъезда, Гагарина и Красных коммунаров трамвай сошел с рельсов.

Об этом Волга Ньюс сообщили очевидцы ЧП. На месте аварии работают экстренные службы: "скорая" и МЧС.

О пострадавших не сообщается. Официальных комментариев о ДТП пока не поступало.

Видеоблогер Евгений Щекин опубликовал видео, на котором видно, что в ДТП участвовали два трамвая. Один состав при столкновении, видимо, столкнул вагон встречного трамвая с рельсов.