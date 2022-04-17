"Крылья Советов" обыграли "Краснодар" - 2:0

"Крылья Советов" 17 апреля в 25-м туре Тинькофф РПЛ обыграли на "Солидарность Самара Арене" "Краснодар со счетом 2:0, сообщает пресс-служба самарского клуба.

Матч собрал 21520 зрителей. Счет в матче на 24-м минуте открыли "Крылья". Антон Зиньковский навесил в штрафную, и Владислав Сарвели головой отправил мяч в сетку ворот гостей – 1:0. Для самарского нападающего этот гол стал восьмым в сезоне, а для Антона Зеньковского это седьмая голевая передача. На 53-й минуте после передачи Дениса Якубы отличился Максим Глушенков – 2:0.

Следующий матч "Крылья Советов" проведут в гостях против "Химок". Игра 26-го тура состоится в воскресенье, 24 апреля, в 15:00.