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Футбол Спорт

"Крылья Советов" обыграли "Краснодар" - 2:0

САМАРА. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Крылья Советов" 17 апреля в 25-м туре Тинькофф РПЛ обыграли на "Солидарность Самара Арене" "Краснодар со счетом 2:0, сообщает пресс-служба самарского клуба.

Фото: kc-camapa.ru

Матч собрал 21520 зрителей. Счет в матче на 24-м минуте открыли "Крылья". Антон Зиньковский навесил в штрафную, и Владислав Сарвели головой отправил мяч в сетку ворот гостей – 1:0. Для самарского нападающего этот гол стал восьмым в сезоне, а для Антона Зеньковского это седьмая голевая передача. На 53-й минуте после передачи Дениса Якубы отличился Максим Глушенков – 2:0.

Следующий матч "Крылья Советов" проведут в гостях против "Химок". Игра 26-го тура состоится в воскресенье, 24 апреля, в 15:00.

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Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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