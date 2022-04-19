Жителя Самарской области оштрафовали за торговлю "левым" алкоголем

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В Приволжском районе Самарской области правоохранители обнаружили, что 61-летний мужчина незаконно торговал алкоголем. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области