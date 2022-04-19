Жителя Самарской области оштрафовали за торговлю "левым" алкоголем

В Приволжском районе Самарской области правоохранители обнаружили, что 61-летний мужчина незаконно торговал алкоголем. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В доме безработного сельчанина изъяли более 64 л спиртосодержащей жидкости, пробки и пластиковые бутылки. Мужчина торговал ей незаконно.
В результате возбудили административное дело, а мировой суд назначил нарушителю штраф 15 тыс. рублей.
Последние комментарии
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
и "герои" несостоявшегося вывоза как всегда остались неизвестны? Или всё же их найдут и в угол поставят?
Что то даже и не удивляюсь.
Сочувствую всем вам которые остались в такой период без крыши на голове,и огромный респект нашим ребятам с Дагестана которые до приезда пожарных помогли людям один из них был мой муж и очень был впечатлён от некоторых людей которые смотрели на все это с телефонами в руках нежели помочь чем -нибудь . Главное все живы здоровы Мира и добра всем 🤝