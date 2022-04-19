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Происшествия

Тольяттинец заплатит штраф за незаконное перепрограммирование брелоков сигнализации

ТОЛЬЯТТИ. 19 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти оштрафовали 32-летнего местного жителя, которого обвиняли по ст. 14.10 КоАП РФ ("Незаконное использование средств индивидуализации товаров"). Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В нарушении авторских прав заподозрили разнорабочего ООО, который с помощью контрафактных программ перепрограммировал брелоки сигнализации и продавал автовладельцам.

Мужчину привлекли к административной ответственности и назначили штраф 10 тыс. рублей.

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