Тольяттинец заплатит штраф за незаконное перепрограммирование брелоков сигнализации

В Тольятти оштрафовали 32-летнего местного жителя, которого обвиняли по ст. 14.10 КоАП РФ ("Незаконное использование средств индивидуализации товаров"). Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В нарушении авторских прав заподозрили разнорабочего ООО, который с помощью контрафактных программ перепрограммировал брелоки сигнализации и продавал автовладельцам.
Мужчину привлекли к административной ответственности и назначили штраф 10 тыс. рублей.
Последние комментарии
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
и "герои" несостоявшегося вывоза как всегда остались неизвестны? Или всё же их найдут и в угол поставят?
Что то даже и не удивляюсь.
Сочувствую всем вам которые остались в такой период без крыши на голове,и огромный респект нашим ребятам с Дагестана которые до приезда пожарных помогли людям один из них был мой муж и очень был впечатлён от некоторых людей которые смотрели на все это с телефонами в руках нежели помочь чем -нибудь . Главное все живы здоровы Мира и добра всем 🤝