Тольяттинец заплатит штраф за незаконное перепрограммирование брелоков сигнализации

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В Тольятти оштрафовали 32-летнего местного жителя, которого обвиняли по ст. 14.10 КоАП РФ ("Незаконное использование средств индивидуализации товаров"). Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.