Прокуратура пытается обжаловать приговор экс-гендиректора РКЦ "Прогресс"

Шестой кассационный суд вернул кассационное представление зампрокурора Самарской области Тимура Маслова на приговор, вынесенный бывшему гендиректору РКЦ "Прогресс" Александру Кирилину, так как не прошел шестимесячного срока для подачи жалобы. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, 14 июля 2021 г. Кировский райсуд Самары огласил приговор 71-летнему бывшему гендиректору РКЦ "Прогресс" Александру Кирилину. Его признали виновным в злоупотреблении полномочиями и растрате и приговорили к восьми с половиной годам колонии и штрафу 800 тыс. рублей.

В 2012 г. Кирилин подписал с ООО "Союзобщемашимпорт" договор на более чем 11,7 млн евро на покупку и монтаж гидравлического пресса. Подрядчик купил у немецкой фирмы агрегат за 7,6 млн евро. При этом обвинение считало, что "Прогресс" мог и не переплачивать посреднику. Защита утверждала, что немецкий производитель не хотел работать напрямую с российским госпредприятием.

8 февраля 2022 г. апелляционная инстанция Самарского облсуда изменила приговор. С Кирилина сняли обвинение по ч. 1 ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями") в связи с истечением срока давности, а также смягчили основное наказание по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"). В общей сложности срок наказания снизили с восьми с половиной лет заключения до пяти лет.

11 апреля в Шестом кассационном суде была зарегистрирована жалоба на приговор Александру Кирилигну и апелляционное определение Самарского облсуда от зампрокурора Самарской области Тимура Маслова. Но как пояснили корреспонденту Волга Ньюс в суде жалобу после изучения 14 апреля вернули в суд первой инстанции, так как не прошел шестимесячный срок для ее подачи.