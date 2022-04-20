Самарские палеонтологи нашли скелет ихтиозавра в Ульяновской области

Исследователи Самарского палеонтологического общества обнаружили фрагменты скелета ихтиозавра на территории Ульяновской области, сообщает

Исследователи Самарского палеонтологического общества обнаружили фрагменты скелета ихтиозавра на территории Ульяновской области, сообщает tvsamara.ru. 16 и 17 апреля текущего года им удалось найти позвонки и плечевую кость водоплавающего ящера.

Судя по размеру окаменелости, эта хищная рептилия обладала внушительными размерами. Не исключено, что это — новый вид ихтиозавров, населявших теплое неглубокое море, располагавшееся на территории Среднего Поволжья миллионы лет назад.

"Это огромный позвонок ихтиозавра, 15 см в диаметре. Думаю, животинка была не менее 6 метров, отправим ученным, определят вид", — сообщила изданию член Самарского палеонтологического общества Екатерина Пархоменко.

Стоит отметить, что среднестатистический ихтиозавр был меньше — от 2 до 4 метров от кончика носа до хвоста. Ранее таких животных уже находили в наших краях. Например, в Сызрани, где отыскали почти целый скелет древней плотоядной рептилии.