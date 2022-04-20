Депутаты обсудили наиболее актуальные для региона вопросы экологии

Вчера на заседании комитета по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды присутствовал новый министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Алексей Веселов. Депутаты, члены комитета, задали ему вопросы, касающиеся, в основном, экологического состояния городских озер, реализации "мусорной реформы" в регионе, а также ситуации с очистными сооружениями.

Депутат Самарской губернской думы Денис Волков поинтересовался мониторингом состояния воздуха - это одна из самых актуальных тем для Тольятти. Всем известно, что автоград является крупным промышленным центром. Ранее в бюджет Самарской области были внесены поправки, согласно которым регион должен был выделить средства на установку в 2022 и 2023 годах двух постов мониторинга состояния атмосферного воздуха - в Куйбышевском районе Самары и в Тольятти. Однако в связи с подорожанием части комплектующих, а также невозможностью купить некоторые детали, поставляемые из-за рубежа, срок установки постов перенесли на 2023-24 годы.

Денис Волков обратился к министру с вопросом о строительстве одного, а по возможности двух постов в этом году, и именно в Тольятти. Для города качество воздуха - одна из острейших проблем, которая напрямую влияет на здоровье и продолжительность жизни людей. Он также предложил оказать поддержку в поиске решения сложившейся проблемы.

Также он поднял два вопроса, касающиеся расходования бюджетных средств в рамках программы об охране окружающей среды и природопользовании региона. Не совсем понятно, зачем ежегодно тратятся средства на составление радиационного паспорта Самарской области - есть вопросы как к самой методике его формирования, так и к целесообразности и эффективности данного документа.

Кроме того, сумма в миллион рублей в год из бюджета области расходуется на исследования влияния парниковых газов на окружающую среду. Однако по итогам этих исследований нет ни перечня рекомендаций к предприятиям региона, ни какой-либо дорожной карты мероприятий по нивелированию вредного воздействия, да и само это воздействие четко не прописано. То есть надо либо отказаться от этих исследований, либо превратить их в конкретный и понятный инструмент работы над улучшением экологической ситуации в регионе.

Алексей Веселов пообещал рассмотреть и проработать предложенные темы и дать официальный ответ в установленном порядке.