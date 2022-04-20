Более чем 26 тысяч жителей Самарской области участвуют в весенней акции "ЭнергосбыТ Плюс"

Свыше 26 тысяч клиентов Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" участвуют в акции "Весна - тают пени!" В результате им будут списаны пени на сумму 4,1 млн рублей за просрочку платежа за тепловую энергию.
Напомним, участником акции может стать любой житель Самарской области, получающий квитанции от компании "ЭнергосбыТ Плюс". Каждому клиенту, погасившему основную задолженность за коммунальные ресурсы, будут списаны ранее начисленные пени (кроме тех, по которым имеются вынесенные судебные решения).
"Призываю всех клиентов компании урегулировать свои взаимоотношения с поставщиком ресурсов и получить подарок от энергетиков. Наша традиционная весенняя акция продлится до 31 мая 2022 года", - отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.
Подробности об акции "Весна - тают пени!" можно узнать на сайте promo.esplus.ru.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается