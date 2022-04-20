Более чем 26 тысяч жителей Самарской области участвуют в весенней акции "ЭнергосбыТ Плюс"

Свыше 26 тысяч клиентов Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" участвуют в акции "Весна - тают пени!" В результате им будут списаны пени на сумму 4,1 млн рублей за просрочку платежа за тепловую энергию.

Напомним, участником акции может стать любой житель Самарской области, получающий квитанции от компании "ЭнергосбыТ Плюс". Каждому клиенту, погасившему основную задолженность за коммунальные ресурсы, будут списаны ранее начисленные пени (кроме тех, по которым имеются вынесенные судебные решения).

"Призываю всех клиентов компании урегулировать свои взаимоотношения с поставщиком ресурсов и получить подарок от энергетиков. Наша традиционная весенняя акция продлится до 31 мая 2022 года", - отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.

Подробности об акции "Весна - тают пени!" можно узнать на сайте promo.esplus.ru.