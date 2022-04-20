В Самаре девушка сбежала с одним ребенком от цыган, второго насильно удерживали в таборе

В центр помощи женщинам "Ты не одна" в Самаре пришла девушка с маленьким ребенком и попросила помощи и содействия в том, чтобы забрать своего второго ребенка, которого удерживают родственники биологического отца - цыгане.

Девушка рассказала, что сбежала из табора. Второй ребенок остался там. По указанному адресу выехала мать вместе с сотрудниками полиции, и после нескольких часов борьбы под угрозой вызова ОМОНа ребенка вернули.

"Дети там - объект наживы. Во всех смыслах. От самого легального (детские пособия, которые исправно выплачиваются им государством) до продажи детей. Ну о том, что дети - это главные попрошайки, и так все знают", - говорят в центре помощи женщинам.