16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре осудили доцента университета Экс-сотрудника ФСИН из Самары будут судить за попытку сбыть 3 кг наркотиков На ул. Ново-Садовой в Самаре автобус с детьми столкнулся с Toyota Land Cruiser В Самаре девушка сбежала с одним ребенком от цыган, второго насильно удерживали в таборе Гендиректор "Гиппократа" недоплатил 102 млн руб. налогов

Происшествия

В Самаре девушка сбежала с одним ребенком от цыган, второго насильно удерживали в таборе

САМАРА. 20 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 204
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В центр помощи женщинам "Ты не одна" в Самаре пришла девушка с маленьким ребенком и попросила помощи и содействия в том, чтобы забрать своего второго ребенка, которого удерживают родственники биологического отца - цыгане.

Девушка рассказала, что сбежала из табора. Второй ребенок остался там. По указанному адресу выехала мать вместе с сотрудниками полиции, и после нескольких часов борьбы под угрозой вызова ОМОНа ребенка вернули.

"Дети там - объект наживы. Во всех смыслах. От самого легального (детские пособия, которые исправно выплачиваются им государством) до продажи детей. Ну о том, что дети - это главные попрошайки, и так все знают", - говорят в центре помощи женщинам.

 

Гид потребителя

Последние комментарии

Michail Kuchurin 19 апреля 2022 18:06 Сельчанина из Самарской области обвиняют в убийстве пришедшего требовать долг

Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать

Александр Товбин 12 апреля 2022 17:55 Уголовное дело ректора СамГУПС о нецелевом расходовании средств прекращено

В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...

Alexey Isaev 28 марта 2022 14:02 Cуд назначил штраф самарскому преподавателю за мелкие взятки и служебные подлоги

В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это

Аркадий Агранович 23 марта 2022 15:05 Самарские таможенники остановили ехавший в Казахстан поезд с 488 т пшеницы и 67 т сахара

и "герои" несостоявшегося вывоза как всегда остались неизвестны? Или всё же их найдут и в угол поставят?

Али Оно 20 марта 2022 13:23 Экс-полицейского из Самары обвиняют в фальсификации доказательств

Что то даже и не удивляюсь.

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1