Дмитрий Богданов рассказал о мерах поддержки системообразующих предприятий

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов представил инструменты, принятые правительством РФ, чтобы поддержать системообразующие предприятия российской экономики.

"В федеральный перечень системообразующих организаций российской экономики в настоящий момент включены 27 организаций Самарской области, еще 26 находятся на рассмотрении. Правительством региона на постоянной основе ведется работа по увеличению числа наших предприятий в этом перечне", — сообщил глава областного минэкономразвития.

Как рассказал министр, в настоящее время для системообразующих организаций российской экономики доступна широкая линейка действующих мер поддержки.

Среди них льготные кредиты для предприятий в сфере промышленности, торговли и топливно-энергетического комплекса. Для пополнения оборотных средств они могут получить до 10 млрд рублей на одного заемщика и 30 млрд рублей для группы компаний сроком до 12 месяцев и по ставке 11% годовых.

Воспользоваться льготными средствами на операционную деятельность смогут системообразующие организации в сфере АПК и их дочерние компании. Максимальный размер такого кредита составит 5 млрд рублей по ставке 10% годовых.

Еще одной мерой поддержки стали банковские гарантии для организаций в сфере производства лекарственных и медицинских товаров. Для получения льготных кредитов и банковских гарантий организации могут обратиться в любую кредитную организацию, включенную в перечень системно значимых. "Банки уже одобрили 10 заявок от предприятий Самарской области на общую сумму 7 млрд рублей", — сказал Дмитрий Богданов.

Также предусмотрены адресные федеральные меры поддержки организаций, включенных в перечень системообразующих организаций российской экономики, в том числе субсидии для возмещения затрат на производство, государственные гарантии РФ по кредитам или облигационным займам системообразующих организаций на цели, направленные на обеспечение устойчивости экономического развития.