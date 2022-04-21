Дмитрий Богданов рассказал о мерах поддержки системообразующих предприятий

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов представил инструменты, принятые правительством РФ, чтобы поддержать системообразующие предприятия российской экономики.
"В федеральный перечень системообразующих организаций российской экономики в настоящий момент включены 27 организаций Самарской области, еще 26 находятся на рассмотрении. Правительством региона на постоянной основе ведется работа по увеличению числа наших предприятий в этом перечне", — сообщил глава областного минэкономразвития.
Как рассказал министр, в настоящее время для системообразующих организаций российской экономики доступна широкая линейка действующих мер поддержки.
Среди них льготные кредиты для предприятий в сфере промышленности, торговли и топливно-энергетического комплекса. Для пополнения оборотных средств они могут получить до 10 млрд рублей на одного заемщика и 30 млрд рублей для группы компаний сроком до 12 месяцев и по ставке 11% годовых.
Воспользоваться льготными средствами на операционную деятельность смогут системообразующие организации в сфере АПК и их дочерние компании. Максимальный размер такого кредита составит 5 млрд рублей по ставке 10% годовых.
Еще одной мерой поддержки стали банковские гарантии для организаций в сфере производства лекарственных и медицинских товаров. Для получения льготных кредитов и банковских гарантий организации могут обратиться в любую кредитную организацию, включенную в перечень системно значимых. "Банки уже одобрили 10 заявок от предприятий Самарской области на общую сумму 7 млрд рублей", — сказал Дмитрий Богданов.
Также предусмотрены адресные федеральные меры поддержки организаций, включенных в перечень системообразующих организаций российской экономики, в том числе субсидии для возмещения затрат на производство, государственные гарантии РФ по кредитам или облигационным займам системообразующих организаций на цели, направленные на обеспечение устойчивости экономического развития.
Последние комментарии
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей
Индустриальный парк «Преображенка» http://sv-bob.livejournal.com/581064.html