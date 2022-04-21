Технопарк "Жигулевская долина" вошел в топ-3 региональных операторов Сколково

"Жигулевская долина" в очередной раз подтвердила свою эффективность — технопарк вошел в первую тройку региональных операторов "Сколково", став лауреатом премии Skolkovo Regions Awards. Об этом стало известно 20 апреля, в ходе конференции "Skolkovo Regions. Источники инноваций в регионах".

"Жигулевская долина" — одна из ведущих инвестиционных площадок региона. Здесь резидентам помогают на всех стадиях реализации их проектов. Губернатор Дмитрий Азаров уделяет особое внимание созданию комфортных условий для развития технологического и инновационного предпринимательства. Благоприятный деловой климат в регионе формируется в рамках реализации нацпроектов "Малое и среднее предпринимательство".

Всего в рейтинге приняли участие 27 операторов из российских регионов. Статус регионального оператора "Жигулевская долина" получила в 2018 году и ежегодно увеличивает количество резидентов "Сколково" в Самарской области.

"Высокая оценка деятельности технопарка — результат ежедневной, планомерной работы областного правительства и управляющей компании "Жигулевской долины". На одной площадке мы объединили все инструменты для развития высокотехнологичных проектов, инновационных стартапов и продолжаем расширять эти возможности. Сегодня резиденты технопарка могут претендовать на статус резидента "Сколково", поддержку федеральных институтов развития, пользоваться услугами, которые предоставляет сам технопарк, — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Более 250 компаний уже реализуют свои проекты, находясь внутри экосистемы инноваций, получая поддержку, обмениваясь опытом с коллегами, обращаясь за консультациями к экспертам. Комплексная работа, которая ведется на уровне региона, позволяет начинающим инноваторам и технологическим предпринимателям быстрее выводить свои продукты на рынок и находить своего потребителя".

Сегодня технопарк продолжает распаковывать и продвигать новые кейсы индустриального взаимодействия. Партнерами "Жигулевской долины" являются представители региональной и федеральной инфраструктур поддержки, крупнейшие предприятия региона, ведущие вузы и научно-исследовательские центры Самарской области, Москвы и Санкт-Петербурга, финансовые структуры, институты развития и поддержки предпринимательства, международные компании, технопарки России и зарубежья.

"Для нас эта награда — плод совместной работы с фондом "Сколково". Она присуждена не только команде технопарка, резидентам, но и индустриальным партнерам и нашему учредителю — министерству экономического развития и инвестиций Самарской области, — сказал на вручении премии директор технопарка "Жигулевская долина" Александр Сергиенко. — Я рад видеть в зале региональных операторов Сколково, с которыми мы этим летом в Самаре и Тольятти проводили выездную Школу региональных операторов. Это был первый опыт фонда "Сколково", когда такой саммит состоялся вне Москвы. Для нас инновации — это прежде всего люди, их общение. Мы хотим, чтобы, помимо встреч в столице, руководство фонда продолжило опыт выездных собраний операторов на базе новых регионов, сделав их традиционными".

Проконсультироваться по вопросам подачи заявки на получение статуса резидента "Жигулевской долины" и "Сколково" можно по единому номеру технопарка: 8(8482) 93-00-93.