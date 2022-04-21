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В Софийском соборе пройдет праздничное богослужение в честь Пасхи Христовой, будет организована прямая трансляция Для переселенцев из ЛНР и ДНР пройдет мероприятие в самарской кирхе Суд отказал мэрии Сызрани в сносе мечети-самостроя Губернатор провел совещание по развитию духовно-просветительского комплекса в Ташле Мэрия Самары разрешила РПЦ стройку около Ботанического сада

Религия Общество

В Софийском соборе пройдет праздничное богослужение в честь Пасхи Христовой, будет организована прямая трансляция

САМАРА. 21 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ночь с 23 на 24 апреля состоится главный праздник всего православного календаря — Пасха. В прошлом году праздник Воскресения Христова проходил в сложных условиях. Патриарх Кирилл тогда призвал верующих временно воздержаться от посещения храмов.

В настоящее время в Самарской области, как и по всей России, частично снимаются ограничения, касающиеся присутствия людей в общественных местах. Что касается храмов, на данный момент обязательно соблюдение социальной дистанции и масочного режима.

Главную Пасхальную службу в Самарском регионе проведет Митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий в Софийском соборе областной столицы.

Во время празднования Пасхи Христовой праздничное богослужение из Софийского собора будет транслироваться в прямом эфире на ГТРК "Самара". Присоединиться к самому главному православному событию можно будет на телеканале "Самара 24", сайте tvsamara.ru, группе ВКонтакте и на YouTube-канале ГТРК "Самара", а также на канале "Губерния", информационном портале СОВА и в ВКонтакте.

Также трансляция также будет вестись в паблике "Самарская область" ВКонтакте. Начало трансляции 23 апреля в 23:30.

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