В Софийском соборе пройдет праздничное богослужение в честь Пасхи Христовой, будет организована прямая трансляция

В ночь с 23 на 24 апреля состоится главный праздник всего православного календаря — Пасха. В прошлом году праздник Воскресения Христова проходил в сложных условиях. Патриарх Кирилл тогда призвал верующих временно воздержаться от посещения храмов.
В настоящее время в Самарской области, как и по всей России, частично снимаются ограничения, касающиеся присутствия людей в общественных местах. Что касается храмов, на данный момент обязательно соблюдение социальной дистанции и масочного режима.
Главную Пасхальную службу в Самарском регионе проведет Митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий в Софийском соборе областной столицы.
Во время празднования Пасхи Христовой праздничное богослужение из Софийского собора будет транслироваться в прямом эфире на ГТРК "Самара". Присоединиться к самому главному православному событию можно будет на телеканале "Самара 24", сайте tvsamara.ru, группе ВКонтакте и на YouTube-канале ГТРК "Самара", а также на канале "Губерния", информационном портале СОВА и в ВКонтакте.
Также трансляция также будет вестись в паблике "Самарская область" ВКонтакте. Начало трансляции 23 апреля в 23:30.
Последние комментарии
Христос сказал "ученик не больше учителя, Меня гнали и вас будут", и все таки вопрос, а кто тогда власть?
Ничего себе, даже и не слышала об участии ТОАЗа. А ведь как могли пропиариться на всем, но не стали.
Ого! Вот это действительно награда по достоинству! Махлай молодец, что такое доброе дело сделал.
Ирина, конечно, можно. Только вот он прошел три года назад.
Мне 40 лет ..можно ли мне участвовать в этом слете?