В регионе лагеря отдыха и оздоровления детей готовят к старту летнего сезона

В четверг, 21 апреля, заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов провел заседание межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей Самарской области.

В период летней оздоровительной кампании 2022 года на территории области будут функционировать 705 организаций отдыха детей и их оздоровления. Это 50 детских центров стационарного типа, 653 лагеря дневного пребывания (пришкольных лагеря), а также два лагеря палаточного типа (на базе детского морского центра имени Героя Советского Союза Е.А.Никонова в Тольятти и МАУ Центр "Авангард-Самара").

На подготовку и проведение мероприятий по отдыху, оздоровлению и занятости детей в 2022 году запланировано более 1,4 млрд руб. - это больше, чем в прошлые годы, из них средства областного бюджета составляют более 950 млн рублей.

В текущем году в связи с улучшением эпидемиологической ситуации по коронавирусу отменены ограничения по вместимости детских центров. Теперь они смогут работать в полную загрузку. Об этом сообщила министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Регина Воробьева. Напомним, ранее учреждения могли принять детей только в количестве 75% от проектной вместимости.

По сравнению с 2019 годом увеличился охват детей отдыхом в стационарных организациях детского отдыха, лагерях дневного пребывания, а также возрос охват детей различными формами занятости (экскурсии, массовые мероприятия, посещение спектаклей, выставок и др.).

За счет областного бюджета запланировано оздоровление более чем 12,5 тыс. детей по льготным путевкам и более чем 6,7 тыс. детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

"Обеспечение детей Самарской области льготными путевками - с частичной оплатой стоимости из средств родителей - будет осуществляться посредством бронирования через социальный портал супрема63.ру. Бронирование путевок в 2022 году запланировано на 12, 13, 14 мая. Для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, путевки по-прежнему предоставляются бесплатно через комплексные центры социального обслуживания населения по месту жительства", - отметила министр.

Продолжительность смен и в санаторных, и в летних загородных лагерях составит 21 календарный день.

Особое внимание на совещании комиссии уделили вопросу реализации в 2022 году программы "Детский кэшбек", инициированной президентом РФ Владимиром Путиным. По данной программе родители могут получить возмещение части стоимости оплаченной путевки. Для этого необходимо оплатить путевку картой "Мир", подключенной к программе лояльности, безналичным расчетом на сайте лагеря, туроператора или агрегатора. Возмещение составит 50% стоимости путевки (проведенной транзакции), но не более 20 тыс. рублей. Компенсацию можно получить неоднократно, как на одного, так и на нескольких детей.

"Детский кешбэк" можно получить и за путевки, приобретенные по итогам бронирования на социальном портале супрема63.ру. Программа стартовала с 31 марта и продлится по 31 августа (в этот период нужно оплатить путевку). При этом компенсации подлежат путевки при организации заезда с 1 мая по 30 сентября.

В Самарской области в программе "детского кешбэка" в этом году запланировано участие 33 организаций отдыха детей и их оздоровления. В 2021 году таких организаций было 12, компенсировано более 970 путевок.

На особом контроле комиссии - вопрос проведения муниципальными лагерями ремонтных работ. В этом году ремонт запланирован в 10 детских центрах Самарской области. Муниципалитетам предписано обеспечить работы в срок.

По информации министра образования и науки Самарской области Виктора Акопьяна, также будут организованы профильные смены на базе детских образовательных центров. В центре "Вега" запланированы четыре профильные смены спортивной, художественной и предметной направленности, в детских технопарках "Кванториум - 63 регион" - две смены, в образовательном центре "Жигули" - 26 смен, в молодежном центре "Лесная сказка" - военно-исторический лагерь "Страна героев".

Александр Фетисов подчеркнул, что все учреждения детского отдыха должны быть подготовлены качественно и своевременно. "Зачастую подготовка лагерей лежит в области простых управленческих решений. Нужно обратить особое внимание на прилегающую территорию, благоустройство, пищеблоки, соблюсти все требования Роспотребнадзора", - отметил он.

На заседании также рассмотрели вопросы соблюдения требований санитарно-эпидемиологического благополучия и пожарной безопасности в детских лагерях.