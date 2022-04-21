В регионе лагеря отдыха и оздоровления детей готовят к старту летнего сезона

В четверг, 21 апреля, заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов провел заседание межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей Самарской области.
В период летней оздоровительной кампании 2022 года на территории области будут функционировать 705 организаций отдыха детей и их оздоровления. Это 50 детских центров стационарного типа, 653 лагеря дневного пребывания (пришкольных лагеря), а также два лагеря палаточного типа (на базе детского морского центра имени Героя Советского Союза Е.А.Никонова в Тольятти и МАУ Центр "Авангард-Самара").
На подготовку и проведение мероприятий по отдыху, оздоровлению и занятости детей в 2022 году запланировано более 1,4 млрд руб. - это больше, чем в прошлые годы, из них средства областного бюджета составляют более 950 млн рублей.
В текущем году в связи с улучшением эпидемиологической ситуации по коронавирусу отменены ограничения по вместимости детских центров. Теперь они смогут работать в полную загрузку. Об этом сообщила министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Регина Воробьева. Напомним, ранее учреждения могли принять детей только в количестве 75% от проектной вместимости.
По сравнению с 2019 годом увеличился охват детей отдыхом в стационарных организациях детского отдыха, лагерях дневного пребывания, а также возрос охват детей различными формами занятости (экскурсии, массовые мероприятия, посещение спектаклей, выставок и др.).
За счет областного бюджета запланировано оздоровление более чем 12,5 тыс. детей по льготным путевкам и более чем 6,7 тыс. детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
"Обеспечение детей Самарской области льготными путевками - с частичной оплатой стоимости из средств родителей - будет осуществляться посредством бронирования через социальный портал супрема63.ру. Бронирование путевок в 2022 году запланировано на 12, 13, 14 мая. Для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, путевки по-прежнему предоставляются бесплатно через комплексные центры социального обслуживания населения по месту жительства", - отметила министр.
Продолжительность смен и в санаторных, и в летних загородных лагерях составит 21 календарный день.
Особое внимание на совещании комиссии уделили вопросу реализации в 2022 году программы "Детский кэшбек", инициированной президентом РФ Владимиром Путиным. По данной программе родители могут получить возмещение части стоимости оплаченной путевки. Для этого необходимо оплатить путевку картой "Мир", подключенной к программе лояльности, безналичным расчетом на сайте лагеря, туроператора или агрегатора. Возмещение составит 50% стоимости путевки (проведенной транзакции), но не более 20 тыс. рублей. Компенсацию можно получить неоднократно, как на одного, так и на нескольких детей.
"Детский кешбэк" можно получить и за путевки, приобретенные по итогам бронирования на социальном портале супрема63.ру. Программа стартовала с 31 марта и продлится по 31 августа (в этот период нужно оплатить путевку). При этом компенсации подлежат путевки при организации заезда с 1 мая по 30 сентября.
В Самарской области в программе "детского кешбэка" в этом году запланировано участие 33 организаций отдыха детей и их оздоровления. В 2021 году таких организаций было 12, компенсировано более 970 путевок.
На особом контроле комиссии - вопрос проведения муниципальными лагерями ремонтных работ. В этом году ремонт запланирован в 10 детских центрах Самарской области. Муниципалитетам предписано обеспечить работы в срок.
По информации министра образования и науки Самарской области Виктора Акопьяна, также будут организованы профильные смены на базе детских образовательных центров. В центре "Вега" запланированы четыре профильные смены спортивной, художественной и предметной направленности, в детских технопарках "Кванториум - 63 регион" - две смены, в образовательном центре "Жигули" - 26 смен, в молодежном центре "Лесная сказка" - военно-исторический лагерь "Страна героев".
Александр Фетисов подчеркнул, что все учреждения детского отдыха должны быть подготовлены качественно и своевременно. "Зачастую подготовка лагерей лежит в области простых управленческих решений. Нужно обратить особое внимание на прилегающую территорию, благоустройство, пищеблоки, соблюсти все требования Роспотребнадзора", - отметил он.
На заседании также рассмотрели вопросы соблюдения требований санитарно-эпидемиологического благополучия и пожарной безопасности в детских лагерях.
Последние комментарии
Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.