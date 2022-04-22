У АвтоВАЗа закончились машины с "автоматом"

В автосалонах Lada остались считанные единицы автомобилей с автоматическими трансмиссиями: "автоматами" и вариаторами Jatco, а также с фирменным вазовским роботом AMT, дополненным немецким актуаторами ZF, пишет Газета.Ru со ссылкой на представителей официальных дилерских центров АвтоВАЗа.
"Автомобилей с "автоматом" нет и не будет. Эта ситуация продлится год, а может и два. Уверен на 99%, что уже через пару месяцев вы вообще не найдете Lada с "автоматом", — рассказал менеджер дилерского центра Lada в Тольятти. Клиентам, которые хотят приобрести Lada Granta, придется довольствоваться машинами c механической трансмиссией, заявил собеседник издания.
В наличии в тольяттинском салоне остались несколько Granta с "автоматом" за 1 млн 285 тыс. руб. в комплектации Comfort и лишь один экземпляр за 1 млн 340 тыс. руб. в оснащенной версии Luxe.
Аналогичная ситуация в Ижевске, где находится завод по производству Lada Vesta. Там последний седан отдают за 1 млн 450 тыс. руб. в комплектации Comfort.
"На прошлой неделе нам отгрузили последние экземпляры. Больше поступлений не ожидается. До 24 апреля завод в отпуске, потом он начнет производить упрощенные комплектации", — пояснил представитель дилера в Ижевске.
В пресс-службе АвтоВАЗа отказались комментировать информацию о спаде производства автомобилей с автоматическими коробками передач.
Последние комментарии
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы
В процентах все выглядит очень хорошо.