У АвтоВАЗа закончились машины с "автоматом"

В автосалонах Lada остались считанные единицы автомобилей с автоматическими трансмиссиями: "автоматами" и вариаторами Jatco, а также с фирменным вазовским роботом AMT, дополненным немецким актуаторами ZF, пишет Газета.Ru со ссылкой на представителей официальных дилерских центров АвтоВАЗа.

"Автомобилей с "автоматом" нет и не будет. Эта ситуация продлится год, а может и два. Уверен на 99%, что уже через пару месяцев вы вообще не найдете Lada с "автоматом", — рассказал менеджер дилерского центра Lada в Тольятти. Клиентам, которые хотят приобрести Lada Granta, придется довольствоваться машинами c механической трансмиссией, заявил собеседник издания.

В наличии в тольяттинском салоне остались несколько Granta с "автоматом" за 1 млн 285 тыс. руб. в комплектации Comfort и лишь один экземпляр за 1 млн 340 тыс. руб. в оснащенной версии Luxe.

Аналогичная ситуация в Ижевске, где находится завод по производству Lada Vesta. Там последний седан отдают за 1 млн 450 тыс. руб. в комплектации Comfort.

"На прошлой неделе нам отгрузили последние экземпляры. Больше поступлений не ожидается. До 24 апреля завод в отпуске, потом он начнет производить упрощенные комплектации", — пояснил представитель дилера в Ижевске.

В пресс-службе АвтоВАЗа отказались комментировать информацию о спаде производства автомобилей с автоматическими коробками передач.