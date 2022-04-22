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Экономика и бизнес

Самарская компания получила национальную премию в сфере детских товаров

САМАРА. 22 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Совете Федерации состоялась церемония награждения лауреатов XII Национальной премии в сфере товаров и услуг для детей. Победителем в номинации "Лучшие канцелярия, хобби и творчество" стала самарская компания "ВЭЛТ", которая производит деревянные развивающие пазлы. Премию землякам вручал сенатор РФ, представитель региона в Верхней Палате Андрей Кислов.

Церемонию открыла председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. Она напомнила, что по итогам заседания Совета при Президенте России по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей, посвященного вопросам поддержки отечественной индустрии детских товаров, вышел перечень поручений главы государства. Он направлен на стимулирование производства и закупок отечественных товаров для детей. 

Перед началом церемонии награждения состоялось подписание Перспективной программы стандартизации в области товаров и услуг для детей на период с 2022 по 2027 годы. В подписании документа приняли участие руководитель Росстандарта Антон Шалаев и замминистра просвещения России Анастасия Зырянова.

В 2022 г. финалистами в 17 номинациях конкурса "Золотой медвежонок" стали 82 организации из 27 регионов страны от Владивостока до Калининграда. Они представили порядка 200 наименований товаров и услуг для детей. В течение шести дней более 80 экспертов из 20 ведущих российских вузов, научных школ и образовательных организаций, а также отраслевых экспертов-практиков, оценивали конкурсную продукцию участников премии.

В номинации "Лучшие канцелярия, хобби и творчество" лауреатом стала самарская компания "ВЭЛТ", выпускающая деревянные развивающие пазлы. Сенатор Андрей Кислов вручил премию ее руководителю Даниилу Рахмакову. Предприятие основано в 2014 году и занимается серийным производством различной продукции, является линейным производством полного цикла. Оно выпускает более 90 наименований инновационных развивающих пазлов под брендом Unidragon, декоративные карты из дерева и акрила, сувенирные изделия, товары для хобби, сувенирные деревянные коробки. Компания имеет собственное производство в Самаре, более 70% произведенной продукции отправляется на экспорт.

По словам Андрей Кислова, подобные конкурсы позволяют выявлять лучшие компании в индустрии детских товаров и услуг, тиражировать их опыт: "Тот факт, что одним из лауреатов национальной премии стала самарская компания, говорит о большом потенциале малого и среднего бизнеса в регионе, о хороших перспективах для его дальнейшего развития. Детские товары самарской компании востребованы во всем мире, что говорит об их высоком качестве и конкурентоспособности. Уверен, что при государственной поддержке, которая оказывается предпринимателям, многие стартапы и более опытные компании смогут занять освободившиеся ниши и создавать товары и услуги высокого уровня", — отметил сенатор.

Конкурс "Золотой медвежонок" проводится с 2010 г. Ассоциацией предприятий индустрии детских товаров при поддержке Совета Федерации, Министерства промышленности и торговли России, Российской академии образования. Премия поощряет потребительские качества продукции и услуг, отмечает заслуги отечественных компаний и лидеров индустрии, внесших значительный вклад в развитие инфраструктуры современного детства.

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Последние комментарии

Alexander Sakharov 24 марта 2022 16:23 ПСБ: Курс доллара может опуститься к 95 рублям

Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?

Сергей Толстов 26 января 2022 16:56 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?

Альберт Харасов 26 января 2022 14:38 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.

W W 26 января 2022 10:05 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!

Ольга Оля 08 декабря 2021 03:30 В Самаре начали вырубать дубовую рощу напротив "МТЛ Арены"

Власть как всегда отмолчится. Безобразное отношение.

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