Митрополит Сергий поздравил жителей области со светлым праздником Пасхи

Митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий поздравил жителей области со светлым праздником Пасхи.
"Да сегодня мы живем в мире конфликтов, нестроений, применения злобы, ненависти, порой коварства черного, но неизменно божественная любовь изливается на всех. "Солнце светит, - говорит апостол, - на праведных и неправедных. Пусть этот светлый праздник Христова Воскресения, Пасхи Господней согревает ваши души, освещает ваши сердца светом божественной истины и полагает надежду, что вы в этом мире не одиноки. Только в Боге и с Богом обретается полнота жизни и смысл бытия. Христос Воскресе!" - обратился к землякам митрополит.
Последние комментарии
Христос сказал "ученик не больше учителя, Меня гнали и вас будут", и все таки вопрос, а кто тогда власть?
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Ого! Вот это действительно награда по достоинству! Махлай молодец, что такое доброе дело сделал.
Ирина, конечно, можно. Только вот он прошел три года назад.
Мне 40 лет ..можно ли мне участвовать в этом слете?