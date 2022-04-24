Митрополит Сергий поздравил жителей области со светлым праздником Пасхи

Митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий поздравил жителей области со светлым праздником Пасхи.

"Да сегодня мы живем в мире конфликтов, нестроений, применения злобы, ненависти, порой коварства черного, но неизменно божественная любовь изливается на всех. "Солнце светит, - говорит апостол, - на праведных и неправедных. Пусть этот светлый праздник Христова Воскресения, Пасхи Господней согревает ваши души, освещает ваши сердца светом божественной истины и полагает надежду, что вы в этом мире не одиноки. Только в Боге и с Богом обретается полнота жизни и смысл бытия. Христос Воскресе!" - обратился к землякам митрополит.