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Государство и Бизнес Экономическая политика

Поддержка предпринимателей поможет развитию импортозамещения

САМАРА. 22 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Вопросы укрепления экономики региона постоянно находятся в центре внимания властей. На очередном заседании оперативного штаба губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поднял вопросы помощи предприятиям, бизнесу и жителям в условиях введения санкций.

Эффективные решения по оказанию поддержки предпринимателям региона, которые уже сказались на улучшении экономической ситуации, оценили эксперты. По их мнению, принятые меры откроют новые возможности для предпринимателей.

"Меры поддержки, оказанные государственными органами на федеральном и региональном уровнях, работают, — считает член регионального штаба ОНФ Самарской области Наталья Абдулаева. — Это видно невооруженным взглядом любому человеку, который интересуется жизнью региона. Например, за последние 2 года удалось создать более 10 тысяч рабочих мест. Развивается импортозамещение — один из важнейших инструментов для развития местной экономики в условиях санкций. Оно поможет решить проблему поставки комплектующих, запасных частей, загрузки малого и среднего бизнеса и, как следствие, выходу на рынки отечественных продуктов. Принятые меры поддержки помогут не только улучшить экономическую ситуацию, но и объединить людей".

Гид потребителя

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