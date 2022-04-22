Поддержка предпринимателей поможет развитию импортозамещения

Вопросы укрепления экономики региона постоянно находятся в центре внимания властей. На очередном заседании оперативного штаба губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поднял вопросы помощи предприятиям, бизнесу и жителям в условиях введения санкций.
Эффективные решения по оказанию поддержки предпринимателям региона, которые уже сказались на улучшении экономической ситуации, оценили эксперты. По их мнению, принятые меры откроют новые возможности для предпринимателей.
"Меры поддержки, оказанные государственными органами на федеральном и региональном уровнях, работают, — считает член регионального штаба ОНФ Самарской области Наталья Абдулаева. — Это видно невооруженным взглядом любому человеку, который интересуется жизнью региона. Например, за последние 2 года удалось создать более 10 тысяч рабочих мест. Развивается импортозамещение — один из важнейших инструментов для развития местной экономики в условиях санкций. Оно поможет решить проблему поставки комплектующих, запасных частей, загрузки малого и среднего бизнеса и, как следствие, выходу на рынки отечественных продуктов. Принятые меры поддержки помогут не только улучшить экономическую ситуацию, но и объединить людей".
Последние комментарии
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей
Индустриальный парк «Преображенка» http://sv-bob.livejournal.com/581064.html