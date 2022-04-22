Региональный минтранс устранил претензии ФАС к лоту по разметке

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области изменило условия лота контракта по устройству горизонтальной дорожной разметки на дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения.

Напомним, ранее ведомство объявляло торги на нанесение разметки одним лотом стоимостью почти 2 млрд рублей. Однако они были оспорены через Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

После проверки претензий, изложенных в жалобе заявителя — ООО "Профессионал" из Ивановской области, комиссия ФАС пришла к основному выводу, что объединение в один лот выполнения работ по устройству горизонтальной разметки на автомобильных дорогах в 27 административных районах ведет к отказу от участия в конкурсе неопределенного круга лиц, приводит к сокращению числа претендентов и ограничивает конкуренцию.

После этого в соответствии с решением ФАС, объемы работ по устройству горизонтальной разметки в области были разделены и сформированы в отдельные лоты, сообщают в минтрансе.

В ведомстве отмечают, что цены на оказание услуг остались неизменными. Стоимость работ сформирована по методике, утверждённой Министерством строительства РФ, и при проверке подтверждена Государственной инспекцией финансового контроля Самарской области.

Также не изменился срок исполнения контрактных обязательств. В соответствии с рекомендациями межведомственного совещания по вопросам исполнения законов в сфере обеспечения безопасности дорожного движения от 30 ноября 2021 года, на работы в Северной и Южной частях, он составит три года.

Такие условия должны обеспечить долгосрочные обязательства подрядчика по исполнению государственного контракта и круглогодичное наличие горизонтальной дорожной разметки.

В соответствии с законом о контрактной системе, сохранились критерии оценки участников государственных закупок, указывающих на квалификацию, наличие финансовых ресурсов, техники и оборудования, других материальных ресурсов, опыта работы и деловой репутации предприятия.

В настоящее время региональным министерством объявлены торги по двум лотам (Северная и Южная части региональных дорог). Проводится открытый конкурс. Стоимость лотов: север — 763,7 млн рублей, юг — 883,5 млн рублей.

Начало работ предусмотрено сразу после подписания контракта. Планируемый срок завершения работ — август 2022 года.

Работы по устройству горизонтальной разметки на региональных дорогах в Самаре (Московском шоссе, Волжском шоссе, Красноглинском шоссе, ул. Ново-Садовой и ул. Демократической) сформированы в отдельный лот и объявлены отдельной конкурсной процедурой. Здесь работы должны начаться в мае 2022 года.

"Заключение долгосрочных контрактов на выполнение работ по нанесению дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения, имеет ряд преимуществ перед однолетними контрактами — подрядная организация будет заинтересована выполнять работы с применением качественных материалов, поскольку обратное повлечет дополнительные финансовые затраты, — говорит Главный государственный инспектор безопасности дорожного движения по Самарской области Юрий Некрасов. — Кроме того, в случае выполнения работ на должном уровне на первоначальном этапе, в последующем необходимо будет лишь поддерживать нормативное состояние горизонтальной дорожной разметки".